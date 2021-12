Adelántate a la lotería con el programa especial Los números 1 de LOS40

Solo quedan unos días para decir adiós a 2021, un año cargado de música y éxitos. Por eso, queremos despedirnos a lo grande, con un programa especial donde estarán todos LOS NÚMEROS 1 DE LOS40. Un especial donde solo hay sitio para LOS NÚMEROS 1 y ¡para que ganes premios increíbles!

El viernes 17 de diciembre por la tarde nos pondremos el jersey navideño y activaremos el 'modo Navidad' porque arranca la fiesta en el programa especial LOS Nº1 de LOS40 de 16:00 a 22:00h. Estará presentado por Tony Aguilar, Dani Moreno El Gallo y Óscar Martínez, que te pondrán los exitazos del año y repartirán muchísimos regalos y décimos durante todas esas horas

Para conseguir esos regalos hay que enviar un SMS la palabra NAVIDAD al 23040 (Coste del mensaje: 1,23 euros, impuestos incluidos). Prepárate para vivir una tarde mágica con nosotros.

Consulta las bases legales de estos concursos especiales de Navidad en la web de Eurostar.

Las canciones que escucharemos este viernes

Durante el programa especial escucharemos todos los Números 1 de este año en LOS40. Canciones que nos han acompañado desde el principio de 2021 y que han hecho más ameno este año. Ya puedes ir preparándote para este programa con la playlist oficial de los Números 1 de LOS40 en 2021.



No pueden faltar temas como Bad Habits de Ed Sheeran; la canción con la que Lola Índigo, Belinda y Tini han conquistado al mundo y a la que bautizaron La niña de la escuela; el Clima Tropical de Dani Fernández; la recién estrenada Easy on me de Adele; el Loco de Justin Quiles que tanto hemos cantado durante los últimos meses; la pegadiza Un beso de improviso con la que Ana Mena y Rocco Hunt han vuelto a tocar el éxito; el Mon Amour Remix con el que Aitana y Zzoilo se han metido en nuestras cabezas desde que la lanzaron; y la Vida de rico que nos ha cantado Camilo, entre muchos otros.

Programación especial de LOS40 este viernes

La mañana del viernes 17 de diciembre, permanece atentx a ANDA YA porque Cris y El Gallo estarán repartiendo un montón de premios desde las 6 de la mañana. De 06:00 a 11:00 regalarán una cesta con los mejores gadgets + décimos de lotería del número de LOS40. Para participar, tendrás que enviar la palabra SUERTE al 23040. Y también, en el bloque de 11:00 a 13:00, se repartirán en antena 2 décimos del 40.040 enviando la palabra SUERTE al 23040.