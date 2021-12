Henry Cavill da nuevos detalles de la segunda temporada de ‘The Witcher’

Buenas noticias para los fans de The Witcher: Geralt vuelve a la pantalla. La segunda temporada de esta exitosa serie de Netflix va a ver la luz este 17 de diciembre, y sus seguidores están más que emocionados por ello.

Pero lo cierto es que no solo los espectadores de The Witcher son los únicos que tienen ganas de reencontrarse con el brujo en la pequeña pantalla. También lo hace el propio Henry Cavill, que ha demostrado ser un auténtico amante de esta historia.

En un encuentro con los medios en Madrid, el actor, emocionado, ha contado los detalles de lo que nos espera a todos en esta segunda temporada (y no tiene desperdicio). En concreto, sobre Geralt, asegura que habrá una evolución en esta segunda entrega. "En la primera temporada veíamos una parte suya que quizás veamos distinta en ésta. En el fondo siempre ha sido un personaje muy protector, lo que pasa es que las reacciones de la gente le han convertido en lo que es. Él muchas veces, cuando ha tratado de proteger, se ha metido en problemas. Ahora en esta temporada, con Ciri, es un poco ella la llave que le va a ayudar a desbloquear la parte protectora que tiene y le va a ayudar a ser más él mismo que nunca", explica.

Pero eso no es todo. El resto de personajes que lo acompañan también protagonizarán una evolución clara. "La verdad es que no quiero contar mucho del papel de Yennefer porque la narrativa en la serie es distinta a la del libro. Y está lleno de sorpresas. Es una historia original pero solamente puedo decir que Anya ha hecho un grandísimo trabajo en la interpretación que ha hecho del personaje. Respecto a Cirilla, está en esta nueva temporada aceptando poco a poco el poder que tiene. No sabe muy bien lo que es. También tiene que lidiar con la idea de aceptar en su vida a un extraño que no conoce para que la proteja, fiándose en lo que ha dicho su abuela, lo cual para ella es un gran salto de fe. También puedo decir en este caso que Freya ha hecho una interpretación fantástica llena de sutilezas y para mí ha sido un auténtico placer trabajar con ambas", asegura Cavill.

Henry asegura ser un auténtico amante de la historia de Geralt de Rivia. Tanto es así que se ha leído todos los libros y ha explorado sus videojuegos. Luchó hasta el último minuto para hacerse con el papel del brujo y finalmente aceptaron su propuesta. "Mis inicios con esta historia fueron los videojuegos de The Witcher. La verdad es que me impresionó mucho la riqueza de ese mundo, cómo estaba lleno de matices y cómo habían creado ese mundo tan increíble y maravilloso que era obra de Sapkowski. Me leí los libros después, que me encantaron, porque vi que la complejidad y los matices decían aún más ahí dentro", declara nuestro protagonista.

Refresquemos la memoria

Como mencionamos en líneas anteriores, Henry ha demostrado sentir verdadera pasión por esta historia. Una historia que nos dejó boquiabiertos en la primera temporada. Para prepararnos para esta segunda entrega, recordemos cómo acabó Geralt en la anterior.

En el último episodio tiene lugar la Batalla de Sodden Hill. Geralt, Yennefer y sus aliados se enfrentan a los monstruos. Ciri se queda a merced de una desconocida. Por su parte, los magos intentan cubrir la antigua fortaleza, pero el ejército de Nilfgaard amenaza con fuerza. Por eso, Tissaia le ordena a Yennefer que deje salir su caos. Y así lo hace. Destruyen el ejército de Nilfgaard. No obstante, Tissaia llama a Yennefer después del caos pero nadie responde. ¿Qué ha pasado con ella?

Henry Cavill en el papel de Geralt / Netflix

Yennefer aparece en la visión de Geralt y este no duda en gritar su nombre. Ciri sale corriendo tras escuchar los gritos en un sueño. Acaba con el reencuentro de Geralt y el mercader con Ciri. Ésta pregunta: "¿quién es Yennefer?".

¿Qué ocurrirá en la segunda temporada?