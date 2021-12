The Weeknd formará parte del nuevo disco póstumo de Aaliyah con la canción ‘Poison’

Cuando Aaliyah publicó sus primeros discos, Abel Tesfaye (el hombre detrás de The Weeknd) era apenas un chiquillo de 10 años que sin embargo encontró en la solista un foco de inspiración musical. Sin embargo el destino nos privó a todos de una de las voces de mayor talento del r&b y al intérprete de poder colaborar con ella una vez que decidió dedicarse a la música. Sin embargo, pese a que han pasado 20 años del trágico accidente de avión que le costó la vida, la colaboración finalmente sí se producirá.

Así lo ha confirmado a través de sus redes sociales Blackground Records, la compañía discográfica fundada por Barry Hankeron, el tío de Aaliyah. El canadiense y la estadounidense compartirán su canción The Poison que formará parte de un nuevo proyecto discográfico póstumo.

En los últimos años el entorno de Aaliyah está intentando reivindicar el legado de la solista poniendo por primera vez sus canciones en las principales plataformas de streaming además de intentando unir las piezas de un rompecabezas que la artista había dejado sin terminar y que formarán parte de ese álbum.

Todo apunta a que The Poison se lanzará este mismo viernes, 17 de diciembre, aunque de momento ninguna de las cuentas de los artistas implicados ha oficializado el estreno. La colaboración de The Weeknd no será excepcional en este nuevo álbum de estudio de Aaliyah. Drake, Future, Ne-Yo, Snoop Dogg y Chris Brown serán algunos de los otros invitados incluyendo la producción de Timbaland.

No será su primera colaboración juntos aunque técnicamente sí que lo será. Porque Abel Tesfaye ya homenajeó la influencia musical de Aaliyah en una canción llamada What you need en la que incluyó el sample de Rock the boat que descubrimos gracias a la irrupción de la mixtape de House of Balloons.

Como decía, la cuenta atrás para el estreno de The Poison ya ha comenzado y ahora falta por confirmarse cuándo será la publicación de ese disco póstumo en el que llevan trabajando varios años. Habrá que esperar para comprobar si hay material inédito interesante o se trata de demos de lo que después acabarían siendo hits como One in a million, Rock the boat o I care 4 U

Miles, por no decir millones, de personas se quedaron en shock tras el trágico accidente de avión que le costó la vida hace 20 años, y por eso este esperado regreso marca un hito en la vida de muchxs de sus seguidors.