Estas son las 20 canciones más escuchadas en TikTok España en 2021

La forma de consumir música ha cambiado en la última década. Las plataformas de streaming se han convertido en las principales herramientas de los usuarios para disfrutar de sus canciones favoritas. Lo que no se esperaban es que una red social iba a convertirse en una de las principales formas de descubrir música. Y no, no hablamos de Youtube. Un año más, TikTok ha sido crucial a la hora de enseñar a los usuarios nuevas canciones.

Los challenges han animado a millones de personas a ponerse delante de la cámara de su móvil y bailar la coreografía de alguna canción. ¿Lo mejor de todo? Que muchos de estos temas han dado un paso más y se han convertido en grandes éxitos.

Este año, TokTok ha conseguido superar los mil millones de usuarios a nivel mundial y, aunque el algoritmo te conoce mejor que tú mismo, para un artista puede ser un gran escaparate viralizarse en la plataforma.

Ahora, para cerrar el año, TikTok España ha compartido cuáles han sido las 20 canciones más escuchadas en la plataforma por los usuarios españoles. ¡Y hay mucha variedad!

La niña de la escuela Challenge - Lola Indigo x Tini x Belinda

El reguetón vuelve a ser el género favorito de los españoles y españolas a la hora de usar TikTok, posicionando a Atomic Otro Way & JC La Nevulla en lo alto del ranking. No se queda atrás Rauw Alejandro. Y es que el artista no solo se ha convertido en el artista más escuchado de las plataformas de nuestro país, también tiene el honor de haber puesto banda sonora a miles de vídeos.

Natti Natasha, María Becerra, Lola Índigo, Tini, Myke Towers, Becky G, Sech, Farruko, Moncho Chavea… todos tienen cabida en el top de canciones más usadas este año en TikTok España. Aquí os dejamos la lista completa:

Búscate Otro - Atomic Otro Way & JC La Nevula Todo De Ti - Rauw Alejandro Fiel - Los Legendarios & Wisin & Jhay Cortez Ponle - Rvssian & Farruko & J Balvin Rakata - Original Elias & Moncho Chavea & Yotuel Sal y Perrea - Sech Cúrame - Rauw Alejandro Ramenez la coupe à la maison - Vegedream Astronaut In The Ocean - Masked Wolf Ella No Es Tuya (Remix) - Rochy RD & Myke Towers & Nicki Nicole Las Nenas (feat. La Duraca) - Natti Natasha & Cazzu & Farina Qué Más Pues? - J. Balvin, Maria Becerra Niña de la Escuela - Lola Indigo & TINI & Belinda Fulanito - Becky G & El Alfa Loco - Justin Quiles & Chimbala & Zion & Lennox Iko Iko (feat. Small Jam) - Justin Wellington Enganchados Nene Malo (Cumbia Mix) - Nene Malo Ram Pam Pam - Natti Natasha & Becky G Ajena (with Myke Towers & Dayme y El High) - Dylan Fuentes & Myke Towers & Dayme y El High 911 Remix - 911 - Sech & Jhay Cortez

Sin duda, ha sido un año lleno de temazos tanto dentro como fuera de la plataforma. Y tú, ¿te has animado a usar alguna de estas canciones en tus vídeos?