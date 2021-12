Mariah Carey deja claro cuál es la pregunta sobre Beyoncé que no piensa responder

Ha comenzado oficialmente la época en la que el nombre y la voz de Mariah Carey está por todas partes. La llegada de la Navidad es sinónimo de escuchar All I Want For Christmas Is You en cada negocio o local que visites. Para los amantes de esta época tan festiva, el villancico de la artista es un verdadero himno.

Pero Mariah se ha aseguado de estar aún más presente en nuestras vidas. Ahora se ha unido a McDonalds para inaugurar su propio menú. ¡Al más puro estilo de Aitana!

Precisamente esto ha sido el motivo que ha unido a Mariah Carey con los periodistas. La presentación de su McMenú los ha unido a través de la pantalla. En una de estas entrevistas, la artista ha protagonizado una respuesta que ya está recorriendo todas las redes sociales.

Una periodista del medio E! le pregunta si algún día veremos a Mariah Carey y a Beyoncé enfrentándose en Verzuz, la webserie que pone a dos artistas en una batalla de canciones. Y no solo eso. También le pregunta quién cree que la ganaría. Pero ella lo tiene claro. "Amo a Beyoncé y la admiro tanto como intérprete, por lo que ha hecho para el mundo y todo lo demás, así que no voy a responder a esa pregunta", dice. "Sería irrespetuosa conmigo misma y no voy a hacerlo, porque es época de Navidad", añade.

Sin duda, la postura de Mariah es clara, y debido a que estamos viviendo una de sus épocas favoritas del año, ha decidido ser lo más "zen" posible (y estamos seguros de que no es la única que usa esa excusa). Eso sí. También estamos convencidos de que la pregunta de la periodista no iba con ninguna mala intención, algo que Mariah ha podido percibir a juzgar por su respuesta.

Lo que está claro es que tanto Mariah como Beyoncé son dos de las mayores leyendas de la música a nivel internacional y eso no lo cambiará nadie. Se han inspirado mutuamente y, aunque las hayamos escuchado solo en una canción juntas, solo tienen bonitas palabras entre ellas. La canción en cuestión es Just Stand Up, que vio la luz en 2008 junto a otras grandes artistas como Miley Cyrus y Rihanna. También las vimos juntas en la toma de posesión de Barack Obama como Presidente de los Estados Unidos.

Y a ti, ¿te gustaría escucharlas juntas en una colaboración? ¿Y verlas enfrentándose en Verzuz?