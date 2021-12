Sofía Ellar: “Llegó un momento en el disco en el que veía el micrófono como mi gran enemigo”

Conocimos a Sofía Ellar siendo “esa niña cansada de oficinas que se busca la vida cantando”. Recién graduada en empresariales, la cantautora decidió apostar por su verdadera pasión: la música. Lo que en un principio parecía en un riesgo, cinco años después es lo que le da de comer. Y es que la joven suma miles de seguidores, cuelga el cartel de Sold Out en sus conciertos y continúa sacando canciones en las que habla sobre su vida.

Pero no todo va a ser coger la guitarra y ponerse a cantar, Sofía ha dado un paso más en su trayectoria y ha sorprendido a sus seguidores con Mademoiselle Madame, un EP donde se aleja del sonido amable que nos tiene acostumbrado. Para presentarlo, Sofía apostó por hacer una performance, inventándose un personaje ficticio inspirado en aquellas femme fatale de los años cincuenta. ¿La idea? Que sus oyentes reflexionen sobre la importancia de entender a aquellas personas que se encuentran perdidas en la vida e intenten ayudarlas. Y es que Sofía es todo corazón incluso cuando se mete en la piel de la chica mala de la película.

Este mismo martes, 14 de diciembre, Sofía ha protagonizado el Casa Corona Home Edition, una iniciativa de Corona para desconectar desde casa. La artista ha podido reunirse con sus fans a través de una pantalla. Una iniciativa muy 2020 vibes que se ha convertido en el plan perfecto para disfrutar de la artista desde casa y sin preocuparse por tener contacto con algún caso de coronavirus positivo.

Para hablar con ella sobre este concierto, su nuevo EP, los comentarios que han surgido sobre el personaje de Mademoiselle Madame y su próximo disco, Libre, la artista se sienta con nosotros a charlar. Lo hace a través de zoom. Al otro lado de la pantalla nos recibe con una sonrisa y nos cuenta que estaba haciendo croquetas. Todo sea por no salir a la calle estos días, donde los contagios están aumentando, y poder ver a su familia en Navidad.

P: Acabas de lanzar Mademoiselle Madame con tres canciones, ¿lo ves más como una manera de cerrar una etapa o de abrir una nueva era musical?

Sofía (S): Diría que es una forma de abrir una nueva. Estamos acostumbrados a escuchar que un artista se vende cuando hace algo distinto. En mi manera de entender el arte, es algo que me choca. El arte es eso, es cambiar. Creo que ha sido una manera muy bonita de mandar un mensaje muy potente a través de un personaje y abrir una puerta a otras vías musicales. Ya sea después de mi disco o cuando me apetezca. Quiero dejar claro que el arte es libre y que si Sofía o Madame quieren sacar un reguetón o lo que les apetezca, será bienvenido.

P: Pero, ¿te han dicho alguna vez que te has vendido por hacer un sonido diferente?

S: Poca gente, la verdad. Tengo un público bastante bueno. De verdad que lo digo de corazón. Creo que son muy fieles y tenemos una relación muy sana. Me ayudan mucho. De momento, tenemos una piña muy dura. Es verdad que de momento no hemos recibido demasiado hate. De hecho, cuando más hate he recibido ha sido precisamente cuando he empezado a hacer este experimento de Mademoiselle Madame. Precisamente buscábamos eso para resaltar la importancia de la salud mental. Ahí hemos trabajado mucho con psicólogos como Silvia Congost, que es maravillosa, para que tuviese sentido. En Callao explicamos que era todo un experimento social para hablar sobre la importancia de la salud mental. Por supuesto, aprovechar lo que ha pasado días atrás con Verónica Forqué, una gran actriz que nos ha dejado, y que parece que tiene que ver con este tema. Hay que acabar con el ciberbullyng porque detrás de las redes hay personas sufriendo.

P: ¿Te gustaría que se tomaran medidas más fuertes contra el ciberbullying y el acoso en redes sociales ahora?

S: No es que me gustaría, es que tiene que ser así. No hay otra manera. Hace siglos se cortaban cabezas en las plazas y hemos tardado mucho en tener una democracia en el que haya unas leyes que juzguen. Ahora, a través de una pantalla, cualquiera puede cortar cabezas sin ningún tipo de criterio. Es tremendamente peligroso. Nos olvidamos que nosotros no somos superhéroes y que nos exponemos a que un día en la puerta de casa nos graben. Hay cosas que son normales, pero otras que son completamente denunciables como lo es el ciberbullying. No se dan cuenta de que nosotros estamos hechos de carne y hueso.

P:Al final, llevas años teniendo la imagen musical de chica buena, con canciones que hablan de amor y desamor. ¿Te apetecía romper, aunque fuese por unos días, con esa cara de la Sofía Ellar buena con Mademoiselle Madame? ¿Ha sido liberador?

S: He sufrido mucho a la hora de crear a Mademoiselle Madame, sobre todo por esa lluvia de comentarios negativos. Yo sabía a lo que venía y que mucha gente me iba a dejar de seguir. Pero también he disfrutado mucho. Recuerdo en LOS40 Music Awards, que es donde presenté al personaje, que saqué toda la bordería que no puedo sacar. Me quitado de muchas cosas también. Recuerdo que Pati de mi equipo iba por detrás diciendo que era un personaje. Yo tenía esa dualidad de pensar que no me iban a volver a hacer una entrevista en mi vida.

P: ¿Y te reconocieron como Sofía?

S: Lo que me pasó es que en la primera vuelta que hice por el photocall no me paró nadie. Me miraban mucho, pero no me reconocían. Me cogió alguien de la organización y me dijo que nadie sabía que era yo con ese look. Tuvieron que explicar que era yo. Volví a hacer el photocall y los periodistas me preguntaban. Me llegué a pasar por delante de amigos como Dani Fernández, Miki o Nil Moliner en el aeropuerto y no me reconocían. Ya tuve que decirles que era yo. Con la mascarilla y todo era complicado.

P: Te tengo que preguntar dónde está esa peluca.

S: Pues estábamos barajando incluso ponerla en el Merchandasing.

P: ¿Qué villanas te han inspirado?

S: Me he inspirado mucho en una película que me gusta mucho: Factory Girl. Sienna Miller hace de Edie Sedwick, una musa de Andy Warhol, que iba a todas partes con él. Ella acaba muy mal. Era una joven que tenía toda la vida por delante y que acabó en la ruina. Esa historia me hizo pensar. Está basada en hechos reales y es algo que nos puede pasar a todos.

Sobre Libre, su nuevo disco

P: Hablando de los próximos temas de tu próximo disco, ¿vas a seguir experimentando con los sonidos?

S: Al final del vídeo de Mademoiselle Madame, ella se queda entre rejas, pero puede ser liberada en algún momento. De momento vuelve la Sofía de siempre, pero con un toque sofisticado. Ya no es necesariamente todo guitarra. Hace mucho que no saco un disco. Sé que ahora no se lleva mucho y todos estamos de single en single, pero me he querido guardar este momento para lanzarlo. Quiero contar una historia. Adele ha sido la primera que ha negociado con Spotify que le quiten el sistema de escucha aleatoria. Las canciones de un disco están pensadas con ese orden por algo. He tenido que esperar para poder contaros un capítulo de mi vida. Aquí hay un orden y una vuelta a Sofía. Lo que yo he querido recalcar con esta salida diferente musical es que, si después de este disco quiero hacer un reguetón, haré un reguetón y no me habré vendido a nadie. Y es que el arte es libre. Libre es el título de mi nuevo disco. Vais a ver de todo.

P: ¿Entonces tu nuevo disco contará una historia de principio a fin?

S: Al final no tenemos todavía el orden claro. Me ha pasado una cosa que me pasa en todos los discos. Cuando pensamos que estaba terminado, me quitan las uñas de Madame, cogí mi guitarra y en una tarde hice tres temas. Eran tres temas que me gustaban. Llamé a Víctor y Edu, los productores, y les dije que quería grabarlas. Sacamos tiempo de donde no teníamos y las montamos. Es un poco el rollo de la Sofía de siempre. El álbum es la historia de mi vida, que sigue. Creo que es un pasito más. Estamos considerando hacer un disco libro, donde se explique cada canción.

P: Dicen que no hay dos sin tres, ¿habrá una nueva continuación de tu canción Mundos?

S: No, porque Mundos era un capítulo de una relación que ya está cerrada. Entre un disco y otro se abrió cuando creí que ya estaba cerrada. Pero ahora no está. Ahora hay otra cosa. Ahora quiero mandar el mensaje de ser libre que no difiere mucho de aquello que decía de “soy esa niña cansada de oficinas” y que “tan solo quiere ser real”. En el fondo, la canción como el disco Libre, es la continuación del mensaje que siempre he querido mandar: soy libre tanto como artista como persona.

P: ¿Qué canciones tienes ganas de enseñar a tus seguidores?

S: Hay una canción nueva en el disco que se llama Patas de alambre, que se la dedico a mi padre. Hay otra que se llama los Petroleros que es muy triste. Tuve la obligación de grabar en un momento muy duro de mi vida. Fui totalmente desolada, pero mi equipo me ayudó muchísimo. Y en el videoclip lo veréis.

P: ¿No estabas bien?

S: Yo llegué un momento del disco en el que veía el micrófono como mi gran enemigo. Tenía un problema porque eso era mi vida y por lo que más había luchado. Lo veía y no me salía la voz. Lo pasé muy mal. Tuve la gente adecuada a mi alrededor para que me ayudase.

P: ¿Llegaste a pensar que no volverías a cantar?

S: Por lo menos, te puedo decir que esta gira no la hubiese sacado para adelante. Ni de coña. Mi equipo ha sabido tirar de mí para sacarme, sin forzar.

P: Para cerrar, ¿me gustaría saber qué planes tienes para el 2022, además de nuevo disco?

S: Por supuesto, tenemos la llegada del disco Libre. Creo que mi público va a agradecer el álbum porque saben que todo lo que canto y cuento es verdad. Tiene un orden cronológico y autobiográfico.