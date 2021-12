Avance exclusivo de ‘Matrix Resurrections’ con Keanu Reeves y Carrie-Ann Moss

Matrix Resurrections es una de las películas más esperadas del año. La nueva cinta de Lana Wachowski recupera las aventuras de Neo y Trinity tras los trágicos acontecimientos de Matrix: Revolutions. Casi veinte años después del apagón de la matrix, ambos personajes vuelven a reencontrarse en el universo virtual. Keanu Reeves y Carrie-Ann Moss retoman sus papeles y protagonizan esta historia cuya sinopsis, a pesar de los tráilers, sigue siendo de lo más enrevesada y misteriosa.

Sabemos que ambos personajes están en el mundo virtual y que poco a poco empiezan a recordar todo lo que vivieron en las tres primeras películas de la franquicia. Es la historia, en esencia, de un reencuentro amoroso. Así lo cuentan Reeves y Moss en el avance exclusivo que os ofrecemos desde LOS40: «Lana me llamó y me dijo que quería contar una historia centrada en Neo y Trinity. Me pareció muy emocionante», explica el actor. Más allá de eso, por lo poco que nos cuentan sobre la sinopsis de la película, todo nos hace pensar que Matrix Resurrections será una cinta críptica, laberíntica y compleja.

El nuevo tráiler que presentó la major hace tan solo unas semanas hacía gala de la complejidad que caracteriza la enrevesada trama de Matrix, donde realidad y ficción computerizada parecen indisociables, así como espacio y tiempo. En estos dos minutos y medio de avance pudimos comprobar que el leit motiv de Matrix Resurrections será la historia de amor entre Neo y Trinity. La gran pregunta es: ¿está Trinity realmente viva? ¿Qué pasó con Neo tras su rendición en Revolutions? Matrix parece haber sido actualizada y la mente de Neo completamente borrada tras el final de 2003.

Matrix Resurrections - Tráiler Oficial 2

Algunos viejos conocidos también están de vuelta. Morfeo, por ejemplo, solo que en vez de la apariencia de Laurence Fishburne ahora tendrá la de Yahya Abdul-Mateen II, quien le dará vida en una versión mucho más juvenil. También está de vuelta el agente Smith, solo que en la piel de Jonathan Groff y no en la del legendario Hugo Weaving. Además, hay viejos motivos iconográficos que se repiten, como la pastilla azul y la pastilla roja, las escenas en lo alto de una azotea frente a la puesta de sol y personajes nuevos cuyo papel en la trama aún es un misterio.