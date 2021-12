Prepárate para el especial "Anda Ya al 2022"

Todo el equipo de Anda Ya estamos muy felices. Se avecina nuestro pequeño break navideño, no sin antes dar la bienvenida toda la semana que viene a la Navidad.

Además de eso, volvemos con fuerza y las pilas cargadas en un programa muy especial que estamos ya preparando para el día 31 de diciembre por la noche, "Anda Ya al 2022". A partir de las 23:00 y hasta las 02:00 haremos un repaso del 2021 y un adelanto de lo que vendrá en este nuevo año muy especial.

Lo arrancaremos con los mejores momentos de La gente está fatal, con Nacho Gómez Hermosura, que repasará los épicos cortes de la televisión.

Entre canción y canción, llegará Keru Sánchez, con su Musikeru para retar esta vez a nuestros presentadores, Dani Moreno "el gallo" y Cristina Boscá a que adivinen con sus rimas a ritmo de guitarra los hitos más importantes que nos ha traído el 2021, ¿se acordarán de todo? Lo veremos.

Por supuesto, a las 12 en punto nos tomaremos las uvas juntos para entrar con el mejor pie y las mejores voces hacia el 2022, que estamos seguros de que nos traerá lo mejor.

Ya metidos profundamente en el 2022, nuestra compañera, Paula Dalli nos informará de los estrenos de tele, acontecimientos y fiestas que vuelven en este nuevo y esperadísimo año.

No faltará tampoco la presencia de nuestro queridísimo Maestro Joao, que ha sacado toda su artillería pesada astrológica para adelantarnos en exclusiva lo que viene en 2022 que todavía desconocemos, ¿habrá nuevos compromisos? ¿rupturas? ¿bebés? ¿qué equipo ganará el mundial? ¡Qué ansiedad por saberlo todo!

Claudia Kohlverter, nuestra querida redactora, que comparte con Cris todos los cotilleos cada día; se mete en su salsa, precisamente con eso: el salseo. Entérate de lo que nuestras celebrities favoritas nos traerán en el nuevo año: los nacimientos de sus bebés, las bodas o incluso los ex que podrían volver.

No va a faltar la actualidad musical, pero no la del 40 al 1, no, la del 5 al 1, el sonido underground, los “bonus track” que nos traerá nuestro productor, Kike Belmonte de las celebrities que luchan incansablemente por hacerse un hueco en el panorama musical, como Mariah’s Pop, Leticia Sabater, El Maestro Joao.

Por supuesto, con Karin Herrero en el equipo es imposible olvidarse de las campanadas canarias. Volveremos a repetir con el colaborador a la cabeza las campanadas a la 01:00 peninsular, para nuestras queridas Islas.

Después de eso, sigue disfrutando de la noche en LOS40 con los especiales que tenemos preparados para ti: LOS40 Urban Music Show a partir de las 02:00 de la mañana y más tarde disfruta de una brutal sesión de DJ Nano.

