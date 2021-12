‘Spider-Man: No Way Home’ y la comedia de Paco León y Miren Ibarguren acaparan la taquilla española

Llega el viernes y, con él, una semana de grandes estrenos de cine que harán las delicias de los fans. Especialmente porque aterriza en cartelera una de las b más esperadas del año: Spider-Man: No Way Home, la tercera entrega del Spidey de Tom Holland que trae de vuelta a algunos de los villanos más icónicos de la saga del Hombre Araña.

La película, por lo pronto, ha recaudado en tan solo un día dos millones de euros en la taquilla española. En la británica ha rebasado las expectativas: diez millones en tan solo un día, batiendo todos los récords imaginables. Tal y como informan algunos portales digitales, en México ha conseguido incluso superar el éxito de estreno de Vengadores: Endgame y en Estados Unidos tiene previsión de alzarse con 150 millones en tan solo tres días, lo que la apuntalaría como una de las cintas más exitosas del MCU y la mejor del año con diferencia.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME. Tráiler Oficial HD en español. Solo en cines 17 de diciembre.

Pero además de Spider-Man: No Way Home la taquilla española tiene otras opciones de lo más suculentas para que puedas disfrutar solo o en compañía. Es el caso de la divertida comedia española protagonizada por Paco León y Miren Ibarguren sobre un matrimonio que está al borde del divorcio y que utiliza a sus hijos e hijas como arma de doble filo.

En vez de querer quedarse con la custodia, los padres luchan por encasquetarle a los pequeños al otro. Una comedia con tintes de humor negro que tiene algo de La Guerra de los Rose y que es, a la vez, remake de la Mamá o papá francesa, solo que esta es mucho más divertida y fresca y tiene a dos talentos del humor español que se comen la pantalla.

Mamá o Papá - Tráiler Oficial

El resto de grandes distribuidoras han querido evitar hacer coincidir en cartelera sus estrenos con Spider-Man: No Way Home y Mamá o papá. Las plataformas, no obstante, carecen de este problema: Netflix apuesta en su catálogo por la nueva cinta de Paolo Sorrentino, Fue la mano de Dios, una cinta introspectiva que relata el trágico suceso familiar que propició que el cineasta se conviertiera en uno de los mejores directores de nuestro tiempo. Por su parte, Disney+ incluye desde ayer en su catálogo la nueva cinta de Ridley Scott, El último duelo.