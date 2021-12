Un tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ reconoce que intentó quitarse la vida

Leo Cámara saltó a la fama en 2013 cuando se sentó como tronista en Mujeres y Hombres y Viceversa. Era un joven modelo, recién separado y con dos niñas, que tenía muchas ganas de encontrar el amor.

Eso sí, siempre transmitió que su vida no había sido nada fácil y era propenso a sufrir depresiones.

Algo que, cuatro años después de salir del programa, sumado a un golpe sentimental que acababa de sufrir y la presión de la fama le llevó a querer acabar con su vida tomando un bote de pastillas.

Leo estuvo ingresado y, tras recibir el alta, tuvo que enfrentarse a la situación con sus hijas: “Cuando tu hija te dice '¿Por qué lo has hecho?… ¡Puf! Me puse a llorar, tuve que salir y pedirle a su madre que hablara con ella, yo no tenía la valentía de explicárselo a mi hija”.

Así lo relató el pasado jueves en Sálvame, cuando el programa estaba haciendo un especial sobre la importancia de la salud mental, a raíz del fallecimiento de Verónica Forqué.

"No estoy recuperado al 100% como me gustaría pero sí que puedo llegar a dominar mi mente", confesaba Leo, que también explicó que la muerte de la actriz le había removido “a un nivel muy extremo” por lo que aprovechó para enviar un mensaje a la gente que está en esa situación de la que se puede encontrar una salida. Aseguró que desde entonces puede tener pensamientos negativos, pero jamás ha vuelto a plantearse hacerlo de nuevo.

Además, el extronista subrayó la importancia del tratamiento de estas enfermedades. En aquel momento no estaba en tratamiento y reclama que nadie le derivó a un psiquiatra tras su ingreso. Consiguió salir gracias al apoyo de su psicóloga y de sus familiares.

Para acabar con un llamamiento para que la sanidad pública cubra este tipo de tratamientos: “Son casi 4000 personas al año, es una jodida barbaridad”.