Dos mujeres acusan de agresión sexual a Chris Noth, Mr. Big en ‘Sexo en Nueva York’

El estreno en HBO Max de And Just Like That, el retorno al streaming de Sexo en Nueva York, no parece estar reportando a Chris Noth la notoriedad que él deseaba. Su vuelta a la ficción en el papel de Mr. Big se ha visto empañado por unos escalofriantes testimonios publicados por The Hollywood Reporter firmados por dos mujeres anónimas que no se conocían entre sí en el que acusan al actor de haberlas violado.

Ninguna de estas dos presuntas víctimas había contactado con la otra. De hecho, ambas cartas, que hoy recoge el popular diario digital, se escribieron en fechas diferentes, lo que, de ser ciertas, podrían indicar cierto patrón de comportamiento delictivo.

Una de las dos mujeres sostiene que Chris Noth ligaba con ella en la mesa de su despacho constantemente y que un día, cuando el actor la invitó a ella y a una amiga a la piscina del edificio en el que vivía, la besó. Ella, desconcertada, no se negó pero decidió volverse con su amiga. Sin embargo, él no se lo permitió y, según la versión de esta mujer, cuya identidad se ha mantenido en el anonimato, Noth la agarró, la lanzó contra la cama, le quitó la ropa (incluido el bikini) y la penetró analmente.

7.-Chris Noth, Mr. Big, ha sido acusado por dos

mujeres de abuso sexual.

Lo ha publicado

The Hollywood Reporter.

Él ha dicho que es categóricamente

falso y que fueron "encuentros consensuados”. pic.twitter.com/rbBPfhr4TC — Almudena Ariza (@almuariza) December 17, 2021

«Fue extremadamente doloroso. Yo le gritaba que parase, pero no me hizo caso. Le pedí que al menos se pusiera un preservativo, pero se burló de mí», confiesa esta mujer, que entonces estaba en la veintena cuando mientras que el actor tenía ya más de cincuenta años.

El otro testimonio lo firma otra mujer, anónima, que al parecer se dedica al periodismo cinematográfico. Noth y ella cenaron una noche juntos, él se emborrachó y la invitó a su casa. Allí ella le recordó que él estaba casado y tenía hijos, pero eso no impidió que el actor se bajara los pantalones y tratara de obligar a la presunta vícitma a que le practicase sexo oral. Después mantuvieron relaciones íntimas: «Yo estaba llorando mientras ocurría. Me sentía violada. Todos mis sueños con esa estrella que adoré durante muchos años se esfumaron». Ella tenía 25 años y él más de 60.

Chris Noth, por supuesto, ha negado todas las acusaciones. Preguntado por The Hollywood Reporter, el actor afirma que conoció a ambas mujeres pero que nunca abusó de ellas: «No siempre significa no, una línea roja que nunca he cruzado. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en el que esta historia sale a la luz. No entiendo por qué lo hace, pero sí que que no agredí a ninguna de esas dos mujeres». Hasta qué punto empañará esta noticia la carrera de Noth en la era post MeToo es, de momento, un misterio.