Superalfa! viaja a través del rock por 'La Ciudad de Hierro'

Sensei, DeeNee, Igór y Josu forman la amistad inquebrantable de la que nace Superalfa!, una unión de miembros de la banda indie 'El veloz murciélago hindú'. Desde que debutaron en 2014 se caracterizan por un potente rock alternativo, con toque melódico, que bebe de la fuente de bandas muy dispares: Weezer, Foo Fighters, Social Distorsión y referentes indie-rock de los 90.

Su discografía está acompañada de guitarras rugientes con letras existencialistas en castellano. Son su seña de identidad y la base sobre la que presentan 'La ciudad de hierro'. La esencia de su música es tan fuerte en este álbum como en los anteriores, 'Hoy empieza todo' y 'Round 2', aunque el significado profundo ha evolucionado durante el confinamiento para mostrarle al mundo su faceta más extrovertida y personal. Superalfa! nos ha contado todos los detalles en Cara A de LOS40 Euskadi.

Cara A: Habéis sacado un nuevo álbum llamado 'La Ciudad de Hierro', ¿para vosotros tiene algún significado que sea el tercero?

Superalfa: Sí, significa que nos hacemos mayores y que pasan los años para todos. Cuando acabábamos de formar la banda nos hicieron una entrevista que titularon como 'el rock nos mantiene turgentes'. Fue una frase mía, pero aún nos parece brillante y lo mantenemos muy a gala.

ESCUCHA AQUÍ EL PROGRAMA 👇🏼

Cara A: Con este álbum también mantenéis muy a gala vuestros orígenes. En la portada tenemos la baldosa de Bilbao y en la contraportada a Carola, dos emblemas muy bilbaínos, ¿siempre ha sido la intención?

S: Sí, no lo podemos negar. Lo teníamos bastante conceptualizado desde el principio. Queríamos hacer una especie de homenaje a los años 80 de nuestra infancia y a cómo se ha transformado la ciudad. Carola es el hilo conductor que evoluciona de la grúa que funcionaba y que hacía ruido hasta la decorativa maravillosa de ahora.

Cara A: Además, seguís fieles a la esencia del rock que os caracteriza, pero hay algunos aspectos de trabajos anteriores que habéis dejado un poco más apartados, ¿verdad?

S: Es verdad que hemos dejado a un lado esas letras románticas que solían acompañarnos en discos anteriores. Nos ha apetecido hablar de otras cosas. También ha coincidido que algunas letras eran previas al confinamiento y que queríamos hablar de esas ansias que tenemos todos de salir, de volver a sentir esas experiencias que antes tanto nos gustaban; de ir a conciertos, de salir de fiesta, de estar con tus amigos y de todo ese tipo de cosas que tanto negamos.

Cara A: Entre estos nuevos temas que abordáis hay uno que nos ha llamado mucho la atención, 'Hermanos para siempre'. La canción habla del concepto de la amistad profunda, ¿no?

S: Sí, eso es, y es muy autobiográfica. Es muy de la banda y es muy sentida. Es una letra que casi cualquiera puede hacer suya pensando en ese amigo del alma que casi todos los afortunados tenemos, pero desde luego es muy autobiográfica. Hay mucho retazo de verdad en este disco. Los anteriores eran más genéricos, más románticos. Ahora hemos cambiado el concepto, aunque gran parte sigue estando novelado porque nuestras vidas no son tan intensas.

Superalfa! viaja a través del rock por 'La Ciudad de Hierro'

Cara A: Es muy bonita la unión que existe dentro de este grupo, esta conexión de hermanos, ¿siempre ha sido así?

S: Sí, y me alegro de que lo hayáis preguntado. Nosotros siempre hemos dicho, desde el principio de nuestros tiempos, que nosotros no éramos músicos que se juntaron para hacer una banda de rock y que acabaron haciéndose amigos. Para nosotros fue al revés. Empezamos siendo amigos que se juntaron y montaron un grupo. La diferencia es fundamental, porque para llevarnos bien y para que todo crezca y fluya es mucho más fácil. Esto va a ser tirarme piedras sobre mi propio tejado, pero es verdad que en el colectivo de músicos hay mucho bicho raro, mucho ego sobredimensionado, y por eso pasa luego que las bandas no duran. Nosotros aunque tenemos nuestra rarezas, nos une ser amigos y no músicos. Esto nos evita problemas.

Cara A: Por muy bien que os llevéis como compañeros, normalmente a los artistas les gusta colaborar con personas externas, ¿tenéis vosotros algún sueño que os gustaría alcanzar?

S: Siempre puedes soñar con que te haga los coros Dave Grohl de Full Fighters, pero, sin llegar a tanto, hemos cumplido una ambición en este disco: nos ha hecho los coros el cantante de Los Gonzos, que para mi es una de las bandas de referencia de mi última adolescencia, cuando ellos también eran muy jóvenes. Precisamente, ha metido sus coros en 'La Ciudad de Hierro'. Así es como hemos alcanzado uno de nuestros sueños.