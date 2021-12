Ana Fernández: “No he renegado nunca de ‘Los Protegidos’, esa serie va ir siempre conmigo”

La nostalgia es poderosa en televisión y hay cadenas y plataformas que saben sacarle partido. ATRESplayer PREMIUM ha encontrado un filón en eso de traer de vuelta algunas de las que fueron sus marcas de ficción más importantes. La última en vivir una segunda vida ha sido Los Protegidos. La serie volvió recientemente con una nueva temporada en la plataforma de streaming, no en Antena 3. Ahora que afronta su recta final y tiene ya asegurada la renovación, entrevistamos a Ana Fernández y Luis Fernández, los dos protagonistas que fueron entre 2010 y 2012 los ídolos juveniles del momento.

¿Qué se os pasa por la cabeza cuando os dicen que quieren hacer 'Los Protegidos: El regreso'?

Luis Fernandéz: No nos dio mucho tiempo a hablar entre nosotros porque fue muy rápido. Todos dijimos que sí a la primera.

Ana Fernández: Me llamó mi representante, me dijo que estaban llamando a los actores del reparto original para ver si querían volver. A mí tampoco me importó saber si volvían todos o no. Dije que sí y, acto seguido, colgué y Mario Marzo me mandó un mensaje: “Volvemos”. Y si volvía Mario Marzo tenía claro que había que regresar para continuar la saga.

Algunos actores reniegan de sus primeros papeles. ¿Vosotros habéis pasado por eso en algún momento?

Ana Fernández: No he renegado nunca, siempre he recordado Los Protegidos con muchísimo cariño. De hecho, estando en proyectos importantes me han seguido llamando Chispitas. Eso es algo que va a ir conmigo siempre.

Luis Fernández: No hemos renegado y me ha hecho ilusión volver a ponerme en la piel de Culebra. Fue la primera serie que hice, con lo cual le estoy muy agradecido a ese personaje.

La historia da un salto de ocho años. ¿Os pidieron consejo guionistas y directores?

Ana Fernández: La trama nos gustó mucho, pero es cierto que como los directos eran nuevos, no eran los de la primera etapa, nos pidieron consejo. Más que nada para no perder la esencia de cada personaje tras estos años que han pasado. Querían que cada uno tuviera los ingredientes originales.

Vuestro primer trabajo importante fue en 'Los Protegidos'. ¿Qué recuerdos tenéis de aquella época?

Ana Fernández: Era el boom de todas las series de Antena 3, con Los hombres de Paco, Física o química y El Barco. También era el boom de todas esas tramas adolescentes. Y como entonces no existía Instagram, acababa de aparecer Twitter y era todo un misterio, lo que pasaba lo vivíamos en la calle, y sobre todo en las revistas Bravo, Vale y Superpop.

¿Volver a la serie os ha hecho reflexionar sobre lo que habéis conseguido profesionalmente?

Luis Fernández: Todos nos paramos a pensar en el recorrido que hemos tenido y vamos a tener, pero no es algo a lo que le esté dando muchas vueltas.

Las plataformas lo han cambiado todo y un ejemplo clarísimo de ello es que 'Los Protegidos: El regreso' se emite en ATRESplayer PREMIUM. ¿Vivís más tranquilos sin estar pendientes de las audiencias?

Ana Fernández: Con las plataformas se ha dado por fin el respeto y el lugar que le corresponde a la ficción. Antes había tal batalla campal con las audiencias, la competencia, reprogramar los días de emisión…Ahora, todo el equipo trabaja muchísimo más tranquilo, hacemos las temporadas sin esa angustia de no llegar a las cifras cuando se emite un capítulo, sin tener miedo de quedarnos un equipo de 90 personas sin trabajo.

