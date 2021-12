10 crushes que hemos descubierto este 2021

Hace años que dejamos de forrar carpetas con las caras de nuestros crushes. Hubo una época en la que millones de adolescentes recortaban las fotos de sus ídolos para pegarlas en su material escolar y poder suspirar por ellos a cualquier hora del día. Los tiempos han cambiado y ya no hace falta llevar a nuestro amor inalcanzable al lado de los apuntes de matemáticas. Nos basta con meternos en su cuenta de Instagram y pasar horas viendo sus fotos. Ahora no vayáis de personas dignas, ¡que todas lo habéis hecho!

Este 2021, Cupido nos ha traído nuevos crushes a nuestra vida. ¡Una pena que haya lanzado la flecha a una sola dirección y a través de una pantalla! Han sido varios los celebs que hemos descubierto y que se han colado en nuestros sueños más íntimos.

Ya sea por series, películas, videoclips y música, estas diez personas se han convertido en nuestros crushes de 2021. Y solo por eso tenemos que dar las gracias al destino por ponerlos en nuestro camino.

Hoyeon Jung

La actriz surcoreana se ha convertido en una de las actrices del momento gracias al fenómeno que ha supuesto El Juego del Calamar. Su papel de Kang Sae-Byeok en la ficción ha sido su gran salto a la fama mundial. De hecho, han sido muchas las personas que han sentido un auténtico flechazo por la belleza de esta joven de 27 años. Sus preciosos labios, su nariz perfecta y sus ojos almendrados han enamorado a la audiencia, consiguiendo tener 23 millones de seguidores en Instagram en tan solo un mes. ¡Una auténtica locura!

Hoyeon Jung lleva años trabajando como modelo, tanto de pasarela como de fotografía. La joven empezó en la industria de la moda con tan solo 16 años. De este modo, a los 26 ya era una de las modelos más solicitadas de Korea. Ahora es toda una estrella y un auténtico crush.

Hoyeon Jung / Eugene Gologursky/Getty Images for FIJI Water

Wi Ha-joon

Wi Ha- joon ha vivido el mismo fenómeno que su compañera. El público internacional lo ha conocido este año gracias a su papel de Hwang Joon-ho, el policía bueno que intenta desenmascarar a las mentes pensando de El Juego del calamar. Su enorme sonrisa y su increíble cuerpo, que parece esculpido por los dioses, han hecho que miles de personas suspiren por él en los últimos meses.

Wi Ha-joon, al igual que Hoyeon, empezó trabajando como modelo de pasarela. A partir de 2016 comenzó su trayectoria televisiva, apareciendo en algunas series coreanas. Este 2021, el joven ha conseguido su papel más internacional.

Wi Ha Joon / Woohae Cho/Getty Images

Hande Erçel

¡Cómo nos gusta una telenovela turca! Esta temporada una de las historias que más han dado que hablar en la televisión ha sido la de Love is in the air. Con dos protagonistas que parecen sacados de un cuento de hadas, tenemos que reconocer que nos hemos enamorado un poquito de los dos.

Pero Hande Erçel nos ha dado directamente al corazón. La actriz turca es increíblemente guapa. No podemos dejar de mirarla. Ni nosotros ni nadie. Y es que en 2020 fue elegida como la mujer más guapa del mundo.

Evan Mock

Nos moríamos de ganas de ver a la nueva generación de Gossip Girl. La escandalosa vida de la élite de Manhattan ha vuelto a HBO Max de la mano de un nuevo elenco de alumnos. Entre ellos se encuentra el personaje encarnado por Evan Mock. Tenemos que confesar que, desde el primer momento que lo vimos con ese pelo rosa rapado sentimos un auténtico flechazo.

Evan Mock es un modelo con un rollazo increíble. Su manera de vestir y de moverse ha hecho que cada vez que aparezca en pantalla nos dé un vuelvo el corazoncito.

Evan Mock / Pascal Le Segretain/Getty Images For Balmain

Abigail Cowen

Aunque la vimos por primera vez en Las escalofriantes aventuras de Sabrina, ha sido este año cuando Abigail Cowen ha llamado la atención de toda la audiencia. La actriz se ha convertido en la protagonista de Winx.

Tiene una de las miradas más bonitas de la televisión actual: de color azul cielo. Además, su larga melena pelirroja destaca sus facciones. Por si fuera poco, la joven tiene un don para cantar. Vamos, que es como una sirena.

Abigail Cowen en la Milan Fashion Week / Archivio Marco Piraccini/Mondadori via Getty Images)

Manu Ríos

Nos hemos enamorado de los nuevos fichajes de Élite. Aunque la cuarta temporada de la serie no se encuentra entre nuestras favoritas (las ausencias que ha dejado son complicadas de superar), el equipo de casting ha acertado de lleno apostando por Martina Cariddi, Carla Díaz y Manu Ríos como los hermanos Blanco.

Tenemos que hablar de este último, quien se ha convertido en uno de los crushes favoritos de la serie. Sus ojos azules y sus labios carnosos han enamorado a miles de personas. Además, el joven tiene un gran sentido de la moda. Solo hay que ver sus redes sociales para comprobarlo. Siempre y cuando sale vestido.

Manu Ríos en los premios GQ 2021 / Carlos Alvarez/Getty Images

Kaia Gerber

La conocemos desde hace años, pero ha sido este 2021 cuando ha despuntado en el mundo de la interpretación. Y es que Kaia Gerber es la hija de una de las modelos más famosas de todos los tiempos: Cindy Crawford.

Kaia Garber ha heredado la belleza de su madre, ¡y su profesión! La joven de 20 años lleva desde la adolescencia trabajando como modelo. Ahora puede presumir de ser una de las más solicitadas del momento. Además, ha hecho sus primeros pinitos como actriz de la mano de Ryan Murphy. Lo ha hecho en la última temporada de American Horror Story.

Julio Peña Fernández

Tenemos que hablar de Julio Peña Fernández. Y es que, aunque seguramente se convierta en uno de los chicos de moda de 2022 por su papel en la película A través de mi ventana, este año nos ha dado fuerte por él gracias a Aitana.

La cantante catalana escogió al guapísimo actor para su videoclip Berlín. Pero no era, ni mucho menos, la primera vez que algunas personas suspiraban por él. El chico ya era famoso entre el público más juvenil. Y es que era uno de los protagonistas de la telenovela juvenil de Disney Channel Bio.

Regé-Jean Page

El cincuenta por ciento de nuestro interés por Los Bridgerton era ver la sonrisa de Regé-Jean Page. Esa cara nos ha dado más felicidad que los cientos de vídeos de gatitos que tenemos guardados en el móvil. El actor británico se ha convertido en uno de los rostros más famosos de la televisión actual gracias al papel de Simon.

Aunque no estará en la segunda temporada de la serie, siempre tendrá un hueco en nuestros corazones.

Gemma Chan

Aunque Gemma Chan nos ha enamorado este año gracias a su papel de Sersi. La actriz se ha convertido en una de las heroínas de Marvel con más potencial de cara a las siguientes películas de la saga.

Cada vez que aparece en plano, Gemma se come a cámara, y es que parece un elemento más de la naturaleza. Su belleza parece divina, convirtiéndose en uno de nuestros crush del año.