Día Nacional de la Esclerosis Múltiple: Auba Murillo interpreta ‘Hoy Sí Me Puedo Levantar’ inspirada en Mecano

Este 18 de diciembre se rinde homenaje a unas 55.000 personas en España. Es el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Esta enfermedad neurológica de carácter crónico la padecen, según la Sociedad Española de Neurología, esos miles de personas en nuestro país y un millón en todo el continente europeo. La mayoría son mujeres.

En este día especial no podía faltar la música. De hecho, la artista Auba Murillo ha interpretado el famoso Hoy No Me Puedo Levantar de Mecano, dándole una segunda vida como Hoy Sí Me Puedo Levantar. Esta nueva versión llega con un mensaje de motivación y reconocimiento a todas las personas que padecen Esclerosis Múltiple. La propia Auba es una de ellas.

Mecano ha cedido los derechos de su popular canción para esta ocasión especial, haciendo posible que la joven artista rinda homenaje a esas 55.000 personas en España. Pone en valor el esfuerzo que hacen, que supone un impacto en su calidad de vida. "Hoy sí me puedo levantar, nada me puede ya parar", dicen algunos de sus versos cargados de positivismo.

"La Esclerosis Múltiple es una de las enfermedades neurológicas más comunes entre la población de 20 a 30 años y afecta a las personas al principio de su vida laboral, cuando están iniciando sus proyectos de vida. En Almirall queremos aportar nuestro granito de arena y dar visibilidad a la situación de los pacientes y sus familiares para que consigan una atención adecuada a sus necesidades", explica Lidia Martín, Directora General de Almirall Iberia, la farmacéutica que ha lanzado esta campaña.

Para poner en contexto, los síntomas más comunes de esta enfermdad son fatiga, alteraciones visuales, espasticidad, dolor, entumecimiento en piernas y manos, pérdida de movimiento y problemas del habla. En España, se diagnostican 1.900 casos cada año.

Auba llega así con su homenaje más sincero y sentido, al que nos unimos sin ningún tipo de duda. Y es que si Hoy No Me Puedo Levantar ya había marcado un antes y un después en la música, Hoy Sí Me Puedo Levantar lo ha vuelto a traer a todos nuestros oídos. Y, además, con un fin altruista.

Porque ellos son una verdadera inspiración. ¡Brindemos por ellos!