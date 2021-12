Adexe & Nau: "Todavía no consideramos que somos famosos"

Adexe & Nau se han consolidado con dos de los hermanos más exitosos de la música. Han creado un ejército de fans que apoyan cada paso que dan y valoran su talento. Esto ha hecho expandir aún más su éxito y colocar su música en oídos de todo el mundo.

Los hermanos de origen tinerfeño han lanzado canciones que se han convertido en hits dentro de la escena de la música urbana. Mambeo y Fruto Prohibido son algunos ejemplos. Pero ahora llegan con una apuesta distinta con la que demuestran que lo suyo no solo es el reguetón.

Ambos han presentado Diferente, una canción de sonidos ochenteros que ha cautivado por completo a sus fans. De este tema han hablado precisamente en los estudios de LOS40 Urban, donde además han desvelado cuál ha sido el origen del tema y de su videoclip. Eso sí. Ellos tienen claro que no les dio ningún respeto atreverse con estos sonidos, ya que la música ochentera ha formado parte de sus vidas desde que eran pequeños.

¿Unirán todos estos temas en un disco? ¿Lo harían colaborativo? "No lo había pensado pero es una muy buena idea", responde Adexe.

Como mencionamos en líneas anteriores, Adexe & Nau es un dúo muy escuchado en las plataformas digitales. Con tan solo 19 y 16 años, han conseguido conquistar a millones de personas alrededor del mundo. No es de extrañar que les paren por la calle para pedirles alguna foto o autógrafo. Pero ellos tienen claro que aún no consideran que son "famosos". De hecho, la fama no va a impedirles seguir siendo ellos mismos.

Un tema que está muy a la orden del día últimamente es Eurovisión. El Festival de la Canción ha ocupado las portadas de todos los medios en las últimas semanas. ¿Se plantean nuestros protagonistas presentar su candidatura algún día? "A mí me pone tenso", confiesa Nau. "Todavía no estamos en esa movie", añade su hermano. Y a ti, ¿te gustaría que algún día representasen a España en este festival?

Está claro que Adexe & Nau quieren seguir creando música y llevarla a diferentes puntos del mundo. Nosotros estamos dispuestos a seguir escuchándola y a disfrutar de su talento. ¡Hasta la próxima, Adexe & Nau!