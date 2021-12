Estos son los anuncios más virales y graciosos de Wallapop

En la actualidad, las redes sociales se han convertido en nuestra cotidianidad y su poder es increíble porque puede ser capaz de todo. En este mundo digital podemos desde encontrar el amor, hacer amistades, buscar empleo hasta vender tus propias cosas.

Wallapop es una aplicación que facilita la venta de segunda mano entre usuarios de internet a un buen precio. Este también es un universo amplio, ya que puedes encontrar muchas ofertas ajustadas a tus necesidades. Pero... ¿y qué me decís de las ofertas graciosas? Si hasta ahora no te has encontrado con alguna, te decimos cinco que se han hecho virales en Twitter gracias a la cuenta @Wikiwallapop.

"Si te quieres disfrazar de empleado en carnaval"

El pasado miércoles, 15 de diciembre, se hizo viral en Twitter un anuncio en el que un usuario ofertaba dos uniformes a la venta: son de los empleados del Decathlon. Sin embargo, el vendedor ha arrasado no por la oferta, sino por la descripción del producto. "Uniformes empleados Decathlon. Talla M y talla L. Ideal si trabajas en Decathlon o si quieres robar en Decathlon en plan película o si te quieres disfrazar de empleado en Carnaval", escribía el vendedor cuyo nombre no ha sido revelado.

La publicación se hizo viral a los pocos minutos llegando hasta ahora a más de 39.800 me gusta, 3.500 retweets y 264 tweets citados. Además, es el post que más respuestas ha recibido y en el que solo se pueden leer memes. "¿Quién se marca un money heist conmigo en el decathlon?", escribía un twittero a modo de meme.

"Tiene un color horrible de haber fumado a su lado. Para jugar va bien"

La siguiente publicación que también se ha hecho viral es sobre la venta de una consola PlayStation 1 PSX. Hasta aquí todo bien. Pero si leemos la descripción del producto que aparece en la captura es la siguiente: "Funciona bien y el mando también". Hasta aquí todo normal, pero lo que viene a continuación es imposible que pase por desapercibido: "Tiene un color horrible de haber fumado a su lado durante mucho tiempo. Para jugar va bien", escribía el vendedor.

La publicación cuenta con más de 6.500 me gusta y 855 retweets y 49 citados. Aunque sea una cantidad menor que la anterior, el post ha servido también para la llegada de los memes. "Le pasas la lengua y tienes la dosis de nicotina necesaria para toda la semana" y "Oye la verdad es que está guapa en ese color, tbh" son algunos ejemplos de los comentarios de los usuarios en twitter.

"Olla depresión"

Esta publicación carece de descripción del producto, pero con solo ver el título ya sabemos de qué se trata y por dónde viene la gracia. El usuario de Wallapop tiene (o tenía, en caso de que haya conseguido venderla) la intención de vender una olla a presión, pero no ha escrito bien el nombre en su título. Por este motivo, su oferta es causa de meme.

"Firmado por D. Sillué"

La cuarta oferta también se ha ganado al público twittero. En este caso, el vendedor ofertaba un cuadro de Peaky Blinders hecho a mano. "Cuadro en perfecto estado. Pintado con pintura acrílica. Hombre fumando", hasta aquí una descripción normal. Sin embargo, lo siguiente es lo que ha causado la gracia (aunque también la imagen que acompaña a la publicación): "Firmado por D. Sillué".

El propio vendedor es quien ha pintado el retrato de un personaje de la serie Peaky Blinders y se ha unido al meme en Twitter. "Cómprame un cuadro, no seas tímido", le respondía Sillu a un usuario.

"Mesa con forma de campurriana caducada"

La última publicación que cuenta con más de 29.000 me gusta, 3.897 retweets y 188 tweets citados es esta oferta de dos mesas clásicas. A simple vista vemos que se tratan de una reliquia para cualquier hogar, pero para el vendedor es una total amargura tenerlas ahí ocupando todo el sitio de la casa.

"Mesa con forma de campurriana caducada, necesito librarme de ella lo antes posible", escribía el usuario de Wallapop. En la siguiente foto, se podía leer la desesperación de la persona por las mesas grotescas. "Con esos precios me da a mí que le van a seguir molestando por muchos años", "Me sabe mal que este chico se agobie tanto", "En Estados Unidos ya habrían hecho un programa buscando esas mesas porque son híper valiosas y sacarían una pasta", son algunos ejemplos de las respuestas que ha recibido este post.

Y a ti, ¿qué oferta te ha hecho más gracia?