Madonna, Britney Spears o Mariah Carey: memorables ‘enfados escénicos’ que desconcertaron al público

“No estoy bromeando. No puedo cantar si fumáis”. Madonna amenazaba así a las 40.000 personas que, bajo una intensa lluvia, abarrotaban el Estadio Nacional de Chile aquel 19 de diciembre de 2012. La diva había empezado el concierto con dos horas de retraso. Y lo dio por concluido media hora antes de lo previsto.

Dicen todos los artistas que la mayor satisfacción de su profesión es el contacto con el público. Que su gran sueño es tocar ante miles de fans y recibir su aplauso y su cariño. Pero a veces, más de lo que imaginamos, ese sueño termina siendo una pesadilla. Estos son solo cinco ejemplos de artistas que han sufrido algún ‘percance’ durante una actuación y han dejado al público desconcertado y reclamando: "¡Que me devuelvan mi dinero!". El humo de los cigarrillos, problemas técnicos o la conducta irresponsable de algunos fans, son algunos de los motivos que han hecho enfurecer a las estrellas. Otras veces, no ha habido más remedio y, como fue el caso de Jamiroquai, tuvo que dejar "colgados" a sus fans porque estaba afónico.

Madonna: “No puedo cantar si fumáis”

El Estadio Nacional de Chile, era una de las paradas de la gira mundial MDNA Tour aquel 19 de diciembre de 2012. La diva del pop apareció con dos horas de retraso y “los casi 40.000 asistentes aguantaron con resignación la demora bajo una intensa lluvia y un frío poco habitual para esta época del año en el país austral”, publicaba el medio chileno La Tercera. Durante la espera, una parte de la desilusionada audiencia empezó a corear en repetidas ocasiones el nombre de Lady Gaga. "Hola Santiago, gracias por vuestra paciencia", fue todo lo que la cantante dijo a modo de disculpa cuando finalmente apareció en el escenario.

Madonna en su concierto de Chile el 19 de diciembre de 2012. / FRANCESCO DEGASPERI/AFP via Getty Images

Pero, además de las dos horas de espera, los chilenos tuvieron que aguantar también el enfado de la artista cuando notó olor a tabaco y amenazó con suspender su actuación increpándoles: “Si vais a seguir fumando, no voy a hacer el concierto. Si yo no os importo, vosotros no me importáis a mí. ¿De acuerdo? ¿Vamos a seguir ese juego? No estoy bromeando. No puedo cantar si fumáis”. Habría que mencionar que el concierto era al aire libre y que el escenario estaba situado a unos tres metros por encima del público.

La cosa no terminó ahí. El concierto duró aproximadamente media hora menos de lo previsto, lo que incrementó el descontento general de los seguidores chilenos que no dudaron en criticar a la artista en redes sociales. Los productores del espectáculo explicaron que se habían 'saltado' las ocho primeras canciones de show porque esperaban que el tiempo mejorara. Al parecer, el escenario estaba resbaladizo y era un riesgo para las corografías.

Britney Spear: “No fuméis marihuana”

El humo de cigarrillos y marihuana fue el motivo por el que Britney Spears abandonó abruptamente el escenario durante un show de su gira de presentación de Circus en Vancouver, en 2009. A los 15 minutos de salir, la ‘princesa’ abandonó el escenario. El público protestó. Un representante anunció a los fans: “Es un poco incómodo y poco saludable para los artistas, incluida Ms. Spears. Es un edificio en el que no está permitido fumar. El show no se retomará hasta que el aire no esté limpio". Y tras 30 minutos de desconcierto generalizado, Britney regresó y preguntó al público "¿Qué pasa Vancouver?” solo para volverse a marchar y poco después regresar.

Britney Spears durante su gira 'The Circus Starring Britney Spears' en Florida en 2009. / Getty Images

La cantante finalizó el show diciendo: "Gracias Vancouver, sois maravillosos. Conducid con cuidado. No fuméis marihuana”. Posteriormente, el blog de la artista publicaba esta nota: "Queremos disculparnos con todos los fans que asistieron a nuestro show en Vancouver por la breve pausa en el concierto de Britney. Los miembros de equipo que estaba sobre el escenario se sintieron indispuestos debido a problemas con la ventilación".

Mariah Carey: “Esto no está mejorando”

El caso de Mariah Carey fue catalogado por los medios como “La vergüenza del año”. Participaba en un evento televisivo muy especial: la celebración de fin de año en Nueva York, desde la icónica plaza de Times Square, ante más de un millón de espectadores. Estaba previsto que aquel 31 de diciembre de 2016 cantara los temas Emotions y We belong together. Pero fue un desastre. Al parecer, por problemas técnicos.

Mariah Carey durante su perfomance en Times Square para el año nuevo 2017, el 31 de diciembre de 2016. / Noam Galai/FilmMagic

Salió al escenario y, de repente, dejó de cantar y animó al público a que lo hiciera. "Encended esos monitores, por favor" dijo en un momento de la actuación. Al mismo tiempo, intentaba seguir con la coreografía y entonaba alguna estrofa. El playback sonaba y ella, sin mover la boca, llegaba a las notas más altas. Con We belong together las cosas no fueron mejor. "Esto no está mejorando" dijo. A continuación, dio media vuelta y se marchó envuelta en plumas. Estaba enfurecida.

Según dijo después, los auriculares no funcionaban y no podía escuchar la música ni los coros de acompañamiento. La repercusión fue mayúscula. El vídeo del tropiezo se hizo viral y su nombre se convirtió en trending topic. Memes y chistes inundaron las redes. Los medios hablaron de “actuación desafortunada”, “desastre” o “el primer escándalo del año”. Afortunadamente, tuvo la oportunidad de desquitarse en la siguiente edición del evento.

Mariah Carey y su actuación en el Times Square en 2016. / Eugene Gologursky/Getty Images for TOSHIBA CORPORATION

Oasis: “Han lanzado una botella. No lo vamos a tolerar”

Liam Gallagher, con Oasis o en solitario, se ha marchado del escenario más veces de las que se pueden contar. Una de esas veces originó una violenta revuelta en Glasgow, en 1997. La banda acababa de tocar Wonderwall cuando alguien lanzó una botella sobre el escenario y golpeó al guitarrista Paul 'Bonehead' Arthurs. Dejando su instrumento en el suelo, se acercó al cantante quien anunció: "Han lanzado una botella. No lo vamos a tolerar. Buenas noches". La banda se marchó. Los fans, confundidos al principio, pensaban que era una treta publicitaria, pero pronto fue evidente que no.

Un portavoz de la banda apareció a los 10 minutos y dijo: "La banda nunca va a tolerar este tipo de comportamiento, la banda está ahora abandonando el edificio. Por favor, haced lo mismo". Algunos enfurecidos fans irrumpieron en el escenario y rompieron cristales. Otros, sin embargo, lloraban perplejos por lo que había ocurrido.

Jamiroquai: “No puedo seguir”

Jamiroquai durante un concierto en Brasil el 18 de diciembre de 2017. / Mauricio Santana/Getty Images

Durante un concierto en Munich, en 2017, Jay Kay (Jamiroquai) abandonó el escenario justo después de haber empezado a cantar el primer tema. El público tuvo claro que había perdido la voz. Después de que los miembros de su coro finalizaran el tema Little L, Jay anunció al micrófono: "Lo siento. No puedo hacerlo. Sé que probablemente habéis viajado desde muy lejos para verme, pero no puedo seguir". El concierto se reprogramó.