12 datos para conocer a Levi Díaz, el representante de España en Eurovisión Junior 2021

Quedan muy pocas horas para la celebración de Eurovisión Junior 2021. El festival protagonizado por los artistas más pequeños vuelve este domingo buscando la mejor candidatura. Levi Díaz será el encargado de representar a España con Reír, una canción con la que el artista pretende salir victorioso del certamen tras los buenísimos resultados de Melani García y Soleá (ambas quedaron terceras en 2019 y 2020, respectivamente).

Quizá, seas uno de los pocos que anda un poco perdido con Eurovisión Junior 2021 y no sepas mucho sobre Levi Díaz. No te preocupes porque en LOS40 te vamos a poner al día rápidamente para que llegues al festival con los deberes hechos. ¿Quieres conocer a nuestro representante? Te contamos todo sobre el niño de la eterna sonrisa.

1. Es catalán y tiene 13 años

Levi Díaz es un chico que viene de Cataluña, concretamente de Cornellà de Llobregat (Barcelona). Tiene 13 años y desde que era muy pequeño sabía que lo suyo era la música, aunque ha sido hace poco cuando ha dado el paso y ha decidido centrar todos sus esfuerzos en esta maravillosa profesión.

Levi Díaz, el representante de España en Eurovisión Junior 2021. / RTVE

2. La música que le gusta

Como cantante, Levi Díaz se siente a gusto en el pop moderno. Sin embargo, tiene a grandes figuras de la música muy presentes. ¿Su artista favorito? El mismísimo Frank Sinatra. ¿Una canción en especial? Fly Me to the Moon.

3. Fan de Rosalía

Pero no solo se fija en los referentes más clásicos. Como cantante que sigue formándose y en constante aprendizaje, Levi Díaz también escucha la música de todos los artistas que están ahora mismo en primera línea. Eso sí, su preferida no es otra que Rosalía.

4. Su primera vez en 'La Voz Kids'

Se presentó a la quinta edición de La Voz Kids, pero en las audiciones ninguno de los coaches se dio la vuelta. Melendi le dijo que siguiera preparándose y volviera el año siguiente. Así hizo. Tomó clases y en la sexta temporada consiguió una plaza en el equipo del propio Melendi.

La actuación de Levi Díaz en la final de 'La Voz Kids'

5. Victoría en 'La Voz Kids 6'

Levi Díaz ganó la sexta edición de La Voz Kids por méritos propios. Desde las Audiciones a Ciegas hasta la última fase del programa demostró todo su potencial y en la final dejó a todo el público boquiabierto con su interpretación de Never Enough, uno de los temas principales de la banda sonora de la película El Gran Showman.

6. Lo que dice Melendi de él

"Yo siempre he visto en Levi algo muy especial, que es un niño maravilloso. Creo que tiene clarísimo lo que quiere, es un chico fantástico".

7. Contrato discográfico

La Voz Kids le abrió las puertas de la industria y gracias a ese escaparate consiguió que las grandes discográficas se fijarán en él. Actualmente, tiene un contrato con Universal Music Spain, el sello al que pertenecen artistas de la talla de Aitana, Sebastián Yatra, David Bisbal y Lola Índigo, entre muchos otros.

8. Su canción favorita de Eurovisión

Es un fan incondicional de todo lo que rodea al Festival de la Canción. Sigue tanto Eurovisión como Eurovisión Junior, aunque si tuviera que quedarse con un tema del certamen se queda sin pensarlo con Toy, el hit con el que Netta se alzó ganadora en Lisboa 2018.

9. Ir a Eurovisión: uno de sus sueños

TVE comunicó el pasado mes de septiembre que Levi Díaz sería el representante de España en la 19ª edición de Eurovisión Junior. La selección se hizo de manera interna en la cadena pública, dándole al joven catalán la posibilidad de cumplir otro de sus grandes sueños.

Levi Díaz - Reír - Spain - Official Music Video - Junior Eurovision 2021

10. 'Reír', su tema para Eurovisión Junior

Reír, la canción que Levi Díaz lleva a Eurovisión Junior 2021, es un tema pop muy bailable que tiene un mensaje de esperanza y lleno de energía que invitará a los niños de Europa a “unirse e imaginar un mundo nuevo a través del amor, los sueños y la amistad”.

11. Futuro influencer

Poco a poco, Levi va ganando espacio en las redes sociales. A día de hoy, suma más de 13.000 seguidores en Instagram, aplicación donde comparte todo lo que le está pasando siendo el representante español de Eurovisión Junior y, como cualquier influencer, tambié sube selfies y reels.

12. "El niño de la eterna sonrisa"

Así es como se le conoció en La Voz Kids y así es como se le está viendo durante su carrera hacia Eurovisión Junior. Siempre está sonriendo, con una actitud positiva y alegre que seguro que se contagiará en Europa este domingo 19 de diciembre. ¡Levi Díaz ganador!