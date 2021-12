Thea500 Mini, la nueva consola retro que llegará en 2022

Retro Games ha confirmado que TheA500 Mini, una nueva concepción con licencia completa del querido ordenador doméstico de 16 bits, ha entrado en proceso de producción y su lanzamiento está previsto para el 25 de marzo de 2022. Una nueva consola retro para tu salón.

Durante los últimos meses se ha ido anunciando la lista final de juegos incluidos, acumulándose en el anuncio final de hoy, el trascendental Stunt Car Racer de la leyenda de la industria Geoff Crammond. Este innovador juego recibió grandes elogios de la prensa en torno a su lanzamiento en 1989, con un puntuación del 93% en la revista Amiga Format y un 92% en CU Amiga-64. Otros juegos anunciados recientemente son Arcade Pool y Project-X Special Edition 93 de Team 17, F-16 Combat Pilot de Digital Integration y Super Cars II de Gremlin.

Con ello, la lista completa de juegos asciende a 25, cada uno de ellos un clásico de Amiga muy apreciado y aclamado por la crítica. Además, sí el usuario posee otros juegos originales de Amiga, podrá jugarlos a través de una memoria USB utilizando la funcionalidad WHDLoad de la consola TheA500. Los usuarios pueden modificar la configuración, las opciones del controlador y los ajustes de la pantalla.

Se espera que las existencias de lanzamiento de TheA500 Mini salgan de la plantan de fabricación a principios de enero de 2022. Además, debido a las numerosas peticiones de los fans, también se pondrán a la venta un conjunto independiente del ratón y el mando gamepad en determinados territorios.

"Durante los dos últimos meses, mi equipo ha trabajado duro para finalizar el firmware de la consolas Thea500 Mini y ha colaborado estrechamente con nuestros socios de fabricación para garantizar la máxima calidad de producción" ha afirmado Chris Smith, Director de Tecnología de Retro Games, "y como compromiso con nuestros fieles seguidores, en breve publicaremos una nueva actualización del firmware de THEC64 estas navidades".

Portada de California Games / Koch Media España

"Además, en el pasado hemos destacado en la experiencia del unboxing y creemos que esta vez hemos superado todas las expectativas y os ofrecemos nuestro producto más bonito hasta la fecha" prosigue Paul Andrews, Director General de Retro Games.

Desarrollada por Retro Games Ltd. y distribuida por Koch Media, la consola Thea500 Mini llega con el ratón de 2 botones de estilo original y un gamepad de precisión de 8 botones de nuevo diseño. Llega a las tiendas el 25 de marzo de 2022 con un precio de venta recomendado de 129,99 €.

Listado de juegos definitivos de Thea500 Mini

Alien Breed 3D, Alien Breed: Special Edition'92, Another World, Arcade Pool, ATR: All Terrain Racing, Battle Chess, Cadaver, California Games, The Chaos Engine, Dragons Breath, F-16 Combat Pilot, Kick Off 2, The Lost Patrol, Paradroid 90, Pinball Dreams, Project-X: Special Edition 93, Qwak, The Sentinel, Simon the Sorcerer, Speedball 2: Brutal Deluxe, Stunt Car Racer, Super Cars II, Titus The Fox: To Marrakech And Back, Worms: The Director's Cut, Zool: Ninja Of The "Nth" Dimension.