Yurukill: The Calumniation Games ya tiene fecha de lanzamiento en España

En el retorcido mundo de Yurukill, tu destino está en juego. Has sido acusado de un crimen que no has cometido y ahora tendrás que luchar por tu vida. ¿Serás indultado o ejecutado? Yurukill: The Calumniation Games llegará a Nintendo Switch, PS4 y PS5 el 10 de junio de 2022.

IzanagiGames anunció hace algunas semanas que la aventura de escape y el juego bullet hell shoot 'em up, Yurukill: The Calumniation Games, estaba programada para su lanzamiento el 14 de abril en Japón y ahora por fin ya tiene fecha ara su llegada a España.

El juego está basado en una historia original de Kakegurui y Homura Kawamoto. Las secciones de shoot 'em up del juego fueron desarrolladas por G.rev. Hikaru Muno lleva la batuta en los escenarios mientras que el diseño de personajes es de Hiro Kiyohara, conocido por su trabajo en Valkyria Revolution, y la banda sonora es de Yuko Komiyama, quien trabajó en la serie Monster Hunter.

Sengoku Shunju se despierta en su celda de la prisión. Una mujer que lleva una máscara de zorro se presenta como Binko y dice: "Sengoku Shunju, eres un criminal condenado a años de prisión, te han ofrecido la oportunidad de ganar tu libertad. Debes sobrevivir a las diversas atracciones del parque. Si tiene éxito, sus crímenes serán perdonados".

Una pesadilla para alguien que se considera acusado falsamente y que es inocente. Sengoku está en prisión, acusado de incendio premeditado y asesinato, por quemar hasta la muerte a 21 personas, incluida la familia de Rina. Naturalmente, la víctima no cree una palabra de las afirmaciones de inocencia de Sengoku. Además de Sengoku, hay otros cuatro grupos de delincuentes y sus respectivas víctimas.

Los criminales acusados se denominan "prisioneros" y las víctimas "verdugos". Los criminales y las víctimas deben emparejarse para enfrentar las atracciones del parque de diversiones. Hay un total de seis criminales y cinco víctimas. Hay cinco equipos: Mass Murderers, Death Dealing Duo, Crafty Killers, Sly Stalkers y Peeping Toms.

Los presos esperan superar los desafíos para que puedan ser perdonados. Si los Verdugos ganan, sus deseos serán concedidos. Por fin podrán vengar a sus seres queridos. Los desafíos tienen lugar en un parque de atracciones apartado llamado Yurukill Land. Se desenterrarán todo tipo de secretos a medida que los equipos se enfrenten a cada atracción. ¿Quién sobrevivirá al cruel y retorcido lugar que es Yurukill Land?