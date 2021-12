Juan del Val confesó las “dificultades económicas” que pasaron con Nuria Roca

Nuria Roca sentó como entrevistado a Juan del Val, su marido, que suele ser colaborador de La Roca, pero en esta ocasión pasó al sillón por haber ganador un premio con su última novela.

La presentadora preguntó a su pareja por temas políticos, de actualidad e incluso personales que, como ellos mismos dijeron, ya conocían, pero así los espectadores podían conocer a del Val un poco mejor.

Una de las cuestiones fue el salto que dio el escritor, de estar tras las cámaras - en los 23 años que lleva con Roca- a sentirse cómo delante de ellas:

"En las familias, se pasan algunas dificultades económicas y me preocupé. Tomé una decisión para ganar más dinero y decidí exponerme", empezó relatando del Val. Hizo referencia al momento en el que Roca dejó la radio matinal y se fue a Cataluña para presentar un programa matinal que no duró ni un mes.

Aquel momento fue crítico para ellos: "En esa necesidad de buscarme la vida tuve la oportunidad de ir a Supervivientes. Yo quería ir porque creía que tenía la necesidad de ir. Al final no cuajó pero no por mí, lo cuento sinceramente, fue porque no nos pusimos de acuerdo en la pasta", confesó sin problema.

Eso sí, ahora con la distancia, suspira tranquilo por no haberse apuntado al reality: "Menos mal que no fui porque era entrar en un lugar que, en un principio, no me correspondía". Tras ello, tuvo la oportunidad de empezar a colaborar en El Hormiguero, donde sí se siente cómodo.