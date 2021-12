El éxito estratosférico de ‘Spider-Man: No Way Home’, en cifras: ¿Es el taquillazo del siglo?

Allá por donde pasa, Spider-Man arrasa. No Way Home se ha convertido en uno de los éxitos estratosféricos de Marvel este 2021. Ha eclipsado por completo a Viuda Negra y Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos y ha superado cualquier otro estreno en cines en lo que va de pandemia. Ni siquiera Sin tiempo para morir, la despedida de Daniel Craig del universo 007, puede compararse con la explosiva recepción que ha tenido en cines Spider-Man: No Way Home.

Desde hacía tiempo todo auguraba que la nueva cinta del Spidey de Tom Holland iba a arrasar. Las teorías en torno a si Tobey Maguire y Andrew Garfield iban a aparecer (o no) en la película fueron sucedidas por el hype de ver a los villanos de las Spiderman de Sam Raimi y The Amazing Spider-Man desfilar, uno tras otro, en los tráilers y pósters oficiales de la película. La incertidumbre en torno a cómo encajaría todo este tornasol de personajes en el MCU –ya sabíamos que todo dependería del Doctor Extraño– ha sido uno de los principales reclamos para el público.

Sin embargo, el éxito de Spider-Man: No Way Home ha sido incluso mayor del que esperaban algunos directivos de Marvel y Sony. En España ha recaudado la friolera de 9 millones y medio de euros en tan solo un cuatro días, una cifra tan solo superada en nuestro país por Vengadores: Endgame. En Estados Unidos ha conseguido alzarse con 250 millones en tan solo un fin de semana, lo que supera incluso el propio presupuesto de la película, de 200 millones.

Estimated international debuts for Spider-Man: No Way Home this weekend include:



U.K. - $41.4M

Mexico - $32.4M

S Korea - $23.7M

Australia - $18.7M

India - $18.2M

Brazil - $17.9M

France - $17.8M

Russia - $17.4M

Italy - $13.0M

Germany - $11.4M

Spain - $10.4M#SpiderMan #BoxOffice — BoxOfficeReport.com (@BORReport) December 19, 2021

Spider-Man: No Way Home también ha estado a punto de batir un récord en USA: el de Vengadores: Endgame. La película de Jon Watts ha conseguido romper en un día la barrera de los 100 millones de recaudación, algo que tan solo había conseguido Endgame con sus 157.

Todo esto convierte la cinta de Tom Holland y Zendaya en el segundo mejor estreno de la historia de Estados Unidos, y aunque a la larga tiene difícil entrar en la liga de las tres películas más recaudatorias de todos los tiempos –Endgame, Infinity War y Star Wars: El despertar de la fuerza son duras competidoras–, deja claro que el MCU sigue más vivo que nunca gracias al Sonyverse.

Además, confirma que ni la pandemia ni el avance devastador de ómicron han afectado a uno de los estrenos más esperados del año. Así que la excusa de que otras películas estrenadas en plena crisis no triunfaron por culpa de la COVID-19 ya no es válida: Spider-Man: No Way Home ha demostrado que es capaz de llenar las salas aún en un momento sanitario crítico.