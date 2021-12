Anuel AA: “Le di la sorpresa a Karol G porque era un sueño para ella y quería que yo estuviera ahí”

Para el último LOS40 Global Show del 2021, Tony Aguilar ha entrevistado a una superestrella global, a uno de los hombres del momento y número 1 en muchísimos países. Hablamos, como no podía ser de otra manera, de Anuel AA. El artista puertorriqueño se convierte en el último invitado del año con una entrevista en la que habla con nuestro presentador de su nuevo álbum, de amigos como Jhay Cortez y Myke Towers y de una de las personas más importantes de su vida: Karol G.

El origen de 'Las leyendas nunca mueren'

"La preparación del álbum ha sido largo, concretamente un proceso de año y medio. Cambié el nombre del disco dos veces porque salieron otros títulos y conceptos parecidos al mío. También estaba pasando por un proceso personal, evolucionado también en lo musical. Ahora me siento bien, me siento más enfocado que nunca. No todo ha sido la gloria, hemos pasado por momentos difíciles, y por eso creé el concepto de Las leyendas nunca mueren".

Videoclip oficial de 'Súbelo'

Sus amigos: Jhay Cortez y Myke Towers

"Jhay Cortez y Myke Towers son parte del futuro del género, parte de la nueva generación. Siempre me ha gustado mucho la química de ambos, me recordaba a cuando Ozuna y yo empezamos. Y como me gustaba esa química quise hacer Súbelo con ellos dos juntos".

La sorpresa a Karol G

"Dio un grito que duró…guau. Fue una cosa de su equipo y el mío. Son muchos años juntos y al final conozco a su equipo como si fuera el mío. Sabía que el show en Puerto Rico era un sueño para ella y quería que yo estuviera ahí. Después de tanto tiempo sin hablarnos sabía que iba a querer, pero no se iba a atrever a pedírmelo. Fue un momento bien grande para mí en lo personal. Por momentos como ese el álbum se llama Las leyendas nunca mueren".

Deseos para el 2022

"No voy a pedir nada complicado, solo que le voy a pedir al 2022 que el álbum se quede número 1 durante todo el año (Risas)".

Si quieres ver la entrevista completa de Anuel AA en LOS40 Global Show…¡dale al play!