Los mejores memes sobre la Navidad que se pueden encontrar en las redes

Si tienes un perfil abierto en alguna red social debes ser consciente de que puedes encontrarte de todo. Los contenidos que circulan por Internet son de lo más variopintos, y con la llegada de la Navidad, se han llenado de memes que han llenado de risas a los usuarios.

Y es que ha llegado la época de los turrones, los polvorones, los villancicos, las luces y los árboles de Navidad. Una época que reconocemos que no está hecha para todo el mundo, algo que también se ha convertido en objeto de meme.

¿Alguna vez te has sentido muy Grinch? Pues no te preocupes, ya que no eres ni serás el/la único/a.

Pero eso no es todo. También encontramos memes para los que desean la llegada de estas fiestas para así disfrutar de las comidas típicas y tradicionales. ¡Lo demás es secundario!

Eso sí. Los amantes de esta época están viviendo su mejor momento. Y cuando me refiero a amantes lo digo con todas las letras. Sí, aquellos que con tan solo escuchar los primeros acordes de un villancico se emocionan.

Dicen que no hay mejor medicina que la de reírse de uno mismo. Y si no que se lo digan a la cuenta @murcianotific. Ojo, amamos Murcia, pero hemos de reconocer que la comparación navideña que han compartido es un meme de diez. ¿De verdad existen árboles adornados de esta manera?

¡Que levanten las manos esos/as solteros/as! Tranquilos/as, no estáis solos/as.

Como van a estar muchos en navidad/ como voy a estar yo pic.twitter.com/BrARLYNfVm — arabia robaina. (@ArabiaRobaina) December 15, 2021

En serio, ¡¿pero quién roba a Papá Noel?! Confiamos plenamente en él y en que repartirá finalmente los regalos a tiempo.

Las redes sociales también cuentan con un lado oscuro. Y es que podemos encontrarnos memes de muy mal gusto. Eso sí. Nosotros nos quedamos con las que nos arrancan una sonrisa, como este sobre la Lotería de Navidad. ¿A alguien más se le había ocurrido?

Yo en eso de la Lotería de Navidad, ya paso directamente al plan B pic.twitter.com/K9FQGPqwKL — Ɠαмυѕιησ Ƈσηqυєηѕє (@AmorfoConquense) December 17, 2021

La Navidad reúne cada año un sinfín de opiniones. Pero todos estamos de acuerdo en que es una época perfecta para sacarle partido en las redes sociales. ¿Quién no se ríe con un buen meme? Y es que no importa el lugar en el que te encuentres, ya que, si tienes acceso a Internet, puedes compartir tus mejores ideas y arrancarle así a una sonrisa al que se encuentre al otro lado de la pantalla.

Ho, ho, ho... ¡¡Feliz Navidad!!