Jordi Sánchez se sincera sobre las secuelas del coma: “He tenido la suerte de quedar bien”

Las defensas de Jordi Sánchez comenzaron a flaquear en febrero de 2021. Su cuerpo, expuesto al coronavirus que lleva azotando al mundo entero desde principios de 2020, no pudo resistir bien el envite de la enfermedad y Sánchez acabó necesitando ser intubado en un hospital. Poco después acabó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y los médicos le indujeron el coma. La noticia recorrió todos los medios de comunicación y telediarios y la preocupación sobre su alarmante estado de salud mantuvo en vilo al mundo de la cultura.

De su terrorífica experiencia durante los primeros días en el hospital, el actor destacó que llegó a pensar que su hijo estaba muerto. Tales eran las alucinaciones: «Estaba triste y hecho una mierda. Hasta el tercer día no me atreví a preguntar si lo que había soñado era verdad. Luego me dijeron que no... y me puse a llorar. Viví en un mundo paralelo durante 24 días», relató. «Estaba tan drogado que pensé que todo era cierto».

Gracias a Dios, a principios de marzo pudimos publicar el siguiente titular: Jordi Sánchez, el actor de ‘La que se avecina’, sale de la UCI. El intérprete había recibido el alta médica, aunque aún le quedaba mucho camino para recuperarse, ya que nada más despertar el coma «no podía ni caminar ni hacer nada, ni siquiera escribir. A los dos días ya escribía y a los cuatro caminaba». Tras salir del hospital, tuvo que alimentarse durante varios meses por una sonda anasogástrica. También le tardó en volver la fuerza a los músculos de las piernas.

Tras casi un año de su contagio y después de haber vuelto a trabajar, a caminar por la montaña junto a su familia y amigos y a comerse varios arroces, como él mismo confiesa, Jordi Sánchez apareció ayer en el programa de Ana Rosa y dio algunas pinceladas más sobre su experiencia en la UCI y sobre qué tal se encuentra hoy de salud, en plena nueva ola (algunos ya la llaman tsunami) de contagios. «He tenido la inmensa suerte de no tener ninguna secuela, y las hay, porque suele haber covid persistente», explicó el actor de La que se avecina a Joaquín Prat. «Después de todo lo que me pasó, del coma inducido, la traqueotomía y de todo lo demás, yo he tenido la inmensa suerte de quedar bien».

Jordi Sánchez, quien no ha dejado de trabajar en ningún momento pese a la crisis del covid, estrenará su nueva serie, Señor, dame paciencia, el próximo 2 de enero en Atresplayer Premium.