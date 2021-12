Un personaje de ‘Vengadores: Endgame’ fue borrado de ‘Spider-Man: No Way Home’

Hay una actriz de Vengadores: Endgame que fichó por Marvel Studios y Sony para hacer un breve cameo en Spider-Man: No Way Home y que, finalmente, no hemos podido ver. Se trata de una decisión de dirección, ya que su escena, al parecer, no era demasiado trascendente para la historia, pero sí que era un guiño (otro más) de lo más tierno a uno de los personajes icónicos del MCU: Iron Man.

Se trata del personaje al que da vida la actriz Lexi Rabe, quien debutó frente a la gran pantalla con tan solo seis años en Vengadores: Endgame dando vida a Morgan Stark, la hija de Tony Stark. Hizo tan solo una breve aparición a hombros de su padre, pero fue suficiente para que Marvel quisiera contratarla para Spider-Man: No Way Home y que sirivese de hilo conector entre Endgame y la nueva cinta del trepamuros de Tom Holland.

No sabemos qué es lo que llegó a rodar, pero al parecer servía para unir la historia de Peter Parker con la de su mentor de los Vengadores. Probablemente se tratara de alguna pequeña aparición televisiva o un breve diálogo, nada relevante, ya que en ningún momento se nota su ausencia ni se hace mención a su personaje.

Lexi Rabe, quien ahora tiene 9 años, no se ha tomado a lo personal que Jon Watts finalmente haya decidido prescindir de su imagen. «¡Ha sido la mejor noche de mi vida!», escribió en su cuenta de Instagram compartiendo varias fotografías junto a estrellas de la cinta de Zendaya, Tom Holland, Jamie Foxx, Willem Dafoe o Benedict Cumberbatch. «No me importa que hayan eliminado mi papel. Echaba mucho de menos a mi familia Marvel. ¡Esta película es increíble!», añade.

Y remata el texto con otra frase que nos deja entrever que, quizás, la pequeña Morgan Stark podría tener un papel en alguna otra película de la factoría que dirige Kevin Feige: «Espero comenzar a rodar pronto de nuevo». Eso confirmaría, al menos, que el espíritu de Iron Man seguiría vivo tanto en lo que queda de Fase 4 como en una hipotética (pero segura) Fase 5, todo gracias a su hija.