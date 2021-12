Las actrices de ‘Sexo en Nueva York’ dan la espalda a Chris Noth tras las acusaciones de agresión

«Fue extremadamente doloroso. Yo le gritaba que parase, pero no me hizo caso. Le pedí que al menos se pusiera un preservativo, pero se burló de mí». Es el estremecedor relato de una mujer que quedó con Chris Noth después de que el actor de Sexo en Nueva York, donde encarna a Mr. Big, decidiera invitarla a ella y a una amiga suya a darse un chapuzón en su piscina. Cuando consiguió quedarse a solas con ella, él la besó. La mujer, cuya identidad no ha trascendido, quiso irse, pero Noth, siempre según la versión de la presunta víctima, la lanzó contra una cama, la desnudó y la penetró analmente.

Es tan solo uno de los tres testimonios que pesan contra uno de los rostros masculinos más queridos de Sexo en Nueva York y en And Just Like That, su continuación en HBO Max. La otra carta la firma una periodista de cine que confiesa que una noche él y ella se emborracharon y fueron a casa del actor. Ella le recordó a Noth que estaba casado y tenía hijos, pero eso no impidió que el actor se bajara los pantalones y tratara de obligar a esta presunta víctima que le practicase sexo oral. «Yo estaba llorando mientras ocurría», escribió. «Me sentía violada. Todos mis sueños con esa estrella que adoré durante muchos años se esfumaron». Él tenía más de 60 años; ella, 25.

A raíz del escándalo provocado por estas dos acusaciones anónimas, distintas en el tiempo, ha aparecido una tercera mujer que afirma que un día Chris Noth la persiguió hasta un cuarto y trató de forzarla para mantener relaciones sexuales, aunque ella consiguió "engañarle" diciéndole que aceptaría en caso de que quedasen más tarde. Ella nunca respondió a los reclamos del actor, que fueron, según su versión, varios e insistentes. Consiguió librarse de un hombre que, para muchos, acaba de entrar en la categoría de depredador sexual. Su agencia de representación ha dado por váldias las acusaciones y ya ha decidido dejar de llevar su carrera; lo mismo ocurre con el equipo de The Equalizer, su próxima película, de donde ha sido despedido.

Sus compañeras le dan la espalda

Sus compañeras de reparto en Sexo en Nueva York y Just Like That también se han puesto en su contra. En un duro comunicado emitido a través de redes sociales, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis apoyaron de forma incondicional a las presuntas víctimas de Chris Noth: «Nos entristece enormemente escuchar las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a estas mujeres que han dado un valiente paso adelante y han compartido sus hirientes experiencias. Sabemos que es algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello».

Chris Noth, por supuesto, ha negado todas las acusaciones. Preguntado por The Hollywood Reporter, el actor afirma que conoció a ambas mujeres pero que nunca abusó de ellas: «No siempre significa no, una línea roja que nunca he cruzado. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en el que esta historia sale a la luz. No entiendo por qué lo hace, pero sí que que no agredí a ninguna de esas dos mujeres».