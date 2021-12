Un comensal de 'First Dates' muestra cómo cargarse una cita con solo una frase: "Qué pezoncitos tiene la tía"

El restaurante de First Dates ha acogido todo tipo de citas. Entre las cuatro paredes del paltó que Cuatro ha convertido en uno de los bares más famosos de la televisión ha sucedido de todo a lo largo de los últimos años: ha habido parejas que han visto cómo surgía el amor a primera vista, otras que no han sido capaces de entenderse por mucho que no dejaran de hablar, otras tantas a las que les ha costado comunicarse e incluso, tal y como se pudo ver en el programa de ayer, alguna en la que pocas palabras han sobrado para estropearlo todo.

Este último es el caso de la cita que tuvieron José y Elena, un pensionista recién divorciado de 53 años y una administrativa de 49 que acudieron al programa para buscar el amor pero no fueron capaces de encontrarlo.

Al principio la cosa estaba un poco tensa entre ellos, no parecían acabar de conectar en ningún ámbito. A Elena le daba la sensación de que él no estaba muy interesado en conocerla e incluso llegó a decir a las cámaras que creía que él no había superado todavía su ruptura. Sin embargo, a la administrativa todavía le quedaba algo por escuchar, porque lo que fue determinante para ella llegó cuando Matías invitó a todos los comensales a bailar.

El camarero de First Dates hizo a todas las parejas levantarse para que estas disfrutasen de la música pero a Elena y a José no parecía apetecerles. Ambos se quedaron de pie viendo a las demás citas bailar cuando José dijo las palabras que acabaron de convencer a Elena de que definitivamente, ese no era el hombre que estaba buscando: "Este habrá pedido que tenga tetas... supongo no.. y culo... ¡No veas! ¡Qué pechonalidad y qué pezones! ¡Ay, qué pezoncitos tiene la tía!", soltó la cita de Elena refiriéndose a Neferyt, otra de las comensales de First Dates que no dudó en darlo todo y bailar en el restaurante.

Pero la cosa no quedó ahí. Después de dedicarle estas palabras Neferyt José volvió a la carga asegurando que, a él, la mujer que le parecía más guapa de todo el local era "la camarera esa, la novia del argentino", en referencia a Lidia Torrent. "Es un bellezón la verdad. Mejorando lo presente eh, que tú eres muy guapa también... pero claro, ya no tenemos 30 años... Tú eres muy mona pero la edad no perdona", añadió.

Buscaba una mujer coqueta "y con culo"

Antes de conocer a su cita José ya había explicado al programa que él iba buscando a una mujer coqueta, con buen corazón y sobre todo que tuviese un buen culo, algo que iba en la línea de las declaraciones que hizo después de ver el baile de Neferyt, cuando aseguró que los movimientos de esta le daban ganas de "arrimarse a la chica". "Pero bueno, estos caribeños así.. o dominicanos.. tienen esa forma de bailar que ha sido muy excitante", añadió en su entrevista posterior con el equipo.

La cagó y lo sabía

Tras reflexionar sobre lo sucedido durante la cena José aseguró al equipo del programa que era consciente de haber metido la pata con sus comentarios. "Es verdad que yo creo que la he cagado ahí", admitió el comensal para después añadir que "ya tenemos una edad.. ¿cómo se le puede decir esto a una cita? ¿de vedad? Es que eres tonto tío", indicó a las cámaras de First Dates solo minutos antes de que Elena le dijese que no quería volver a tener una cita con él.