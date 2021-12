La dura infancia de Mariah Carey que inspiró ‘All I Want For Christmas Is You’

Si hay un caso paradigmático de canción asociada a la Navidad, esa es All I Want For Christmas Is You. Mariah Carey es la artista que mejor ha rentabilizado el sentimiento navideño con el villancico pop más escuchado, que cada año vuelve a colarse en la lista de temas más populares. Las cifras del tema son astronómicas, y su presencia cada mes de diciembre en todas partes es innegable.

A lo lardo de más de 20 años, la relevancia de este tema ha ido creciendo más y más. Hoy en día hablamos de un éxito sin discusión, pero en su momento, ni siquiera sus creadores tenían fe en ella. La propia Mariah Carey ha contado en varias ocasiones el origen de una canción tan icónica, y sorprende conocer la historia de la infancia y juventud de la cantante.

En 1994, Mariah Carey lanzó Merry Christmas, un disco navideño. Teniendo en cuenta que era su cuarto trabajo y que su popularidad estaba en su mejor momento, es un hecho, cuanto menos, sorprendente. Tradicionalmente, los discos navideños se asocian con el ocaso de un artista, con el momento en el que han agotado todos los recursos y se lanzan a conquistar ese mercado estacional.

La cantante compuso y produjo el tema en todo su esplendor, junto a su antiguo colaborador Walter Afanasieff. "Escribí el principio y la parte de en medio en el teclado cuando estaba en una pequeña casa en el norte del estado de Nueva York, en una habitación sola. Empecé a pensar en todo lo relacionado con la Navidad y en cómo era crecer como una niña que ama la Navidad. Creo que por eso es un disco tan festivo", dijo Mariah Carey a Entertainment Weekly en 2019.

Eso sí, si nos fijamos detenidamente en All I Want For Christmas Is You y las circunstancias que la rodean, no es un tema tan festivo como parece. La cantante millonaria, que posee una de las mejores voces de la música desde que comenzó su carrera en los 90, no tuvo una infancia fácil, y eso se refleja en la letra. Mariah es hija de una cantante irlandesa blanca y su padre era afroamericano, y buena parte de la infancia de la cantante estuvo plagada de insultos racistas. Además, por parte de su familia paterna se le cuestionaba que fuera hija legítima de su padre.

La autobiografía de la cantante, El significado de Mariah Carey, detalla la violencia y el abandono que experimentó en casa cuando era niña, después de que sus padres se separaran cuando ella tenía tres años. Cuando era niña, Carey experimentó la pobreza y luchó para ser aceptada por su identidad racial.

Ella misma explicó estos problemas a Pitchfork en 2018: "Mi mamá eligió vivir en vecindarios predominantemente blancos, donde la gente tenía más dinero que nosotros y yo no encajaba allí. O en un barrio completamente negro cuando mis padres estaban juntos, donde como pareja mixta, tenían problemas allí. Así que no había un lugar seguro".

Continúa la artista explicando cómo vivió su infancia: "Me sucedieron muchas cosas intensas cuando era niña, que las personas que crecieron con dinero o con familias que no eran completamente disfuncionales nunca entenderán del todo. Y además, ser multirracial y no tener un lugar en el que encajar realmente".

En este contexto tan duro para cualquier niño, Mariah Carey trataba de refugiarse en las fiestas navideñas año tras año para buscar consuelo. "Siempre quise que la Navidad fuera perfecta y siempre he esperado estas fiestas con ansias. Entonces, tenía una familia increíblemente disfuncional que lo arruinaba cada año", dice la cantante en el mini-documental de Amazon Music Mariah Carey Is Christmas.

Es en esa cinta donde la artista narra que no tenían demasiado dinero en casa, que de vez en cuando tenían carencias, y que lucharía para conseguir que esa festividad fuera como ella soñaba. "Realmente comencé a componer la canción pensando: '¿Cuáles son todas las cosas en las que pienso en Navidad?' Luces, regalos, medias, chimeneas... Siempre he amado tanto la Navidad en toda mi vida, pero crecí sin tener mucho dinero y sin poder vivirla como los demás niños. Quería que la Navidad fuera perfecta, pero por muchas razones diferentes", dijo a USA Today en 2019.

Así fue como nació, en 1994, el villancico que cada año vuelve a colarse en las listas de las más escuchadas. All I Want For Christmas Is You llegó a manos del coescritor Walter Afanasieff, que se encargó de pulir arreglos, letras y de llevar la composición hasta lo que conocemos hoy.