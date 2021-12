Así han cambiado los hermanos de Lindsay Lohan

Lindsay Lohan está viviendo uno de sus mejores momentos personales. La actriz anunció hace unas semanas que estaba prometida con Bader S. Shammas. La estrella, a la que conocimos siendo tan solo una niña en Tú a Londres y yo a California, ha encontrado la calma en su vida en los últimos años. Atrás quedan aquellas fotos de paparazzi donde Lindsay aparecía de fiesta y llevando en el tobillo un localizador de la policía. Lindsay está mejor que nunca. ¡Si hasta ha vuelto a trabajar como actriz en la última película navideña que prepara Netflix!

Pero este martes, 21 de diciembre, Lindsay ha dado un paso atrás y ha querido que el verdadero protagonista de sus redes sociales sea su hermano Mike Lohan. El joven ha cumplido 34 primaveras y la actriz le ha dedicado un post de lo más familiar. En él, podemos ver a Lindsay junto a tres de sus hermanos posando en una cena. También vemos la faceta más entrañable de Mike: la de padre.

“Feliz cumpleaños a mi maravilloso hermano Mike, Te quiero Mikey”, ha escrito la actriz junto al post. Sin duda, se trata de una publicación muy especial que nos ha hecho preguntarnos: ¿qué hacen ahora los hermanos de Lindsay Lohan?

Mike Lohan

Vayamos por partes, empezando por el más mayor del clan después de Lindsay Lohan: Mike Lohan. El cumpleañero tiene 34 años y se ha convertido en un empresario de éxito, habiendo fundado la empresa Peak, dedicada al negocio inmobiliario.

Además, desde hace años está casado y ha montado una bonita familia junto a su pareja. Ains, qué bonitos.

Aliana Lohan

Aliana Lohan tiene 27 años y, al igual que su hermana, tiene alma de artista. De hecho, la joven se dedica al mundo de la música. Este mismo 2021 se ha atrevido a sacar su primer single: Without You. Se trata de una balada pop romántica donde la cantante muestra sus dotes como artista. ¡Y no suena nada mal!

Además, Aliana está muy unida a su hermana mayor, a quien le dedica siempre preciosas palabras de agradecimiento.

Ashley Horn

En el anonimato prefiere estar Ashley Horn. Con 25 años, la joven es la hermana menos conocida de la artista. La joven apareció en varios medios en 2013, cuando solo tenía 18 años, debido a sus numerosas cirugías estéticas. Y es que Ashley quería parecerse a su hermana. La joven fue producto de un romance extramatrimonial del padre de Lindsay con Kristi Horn en 1995.

Ahora, la joven está alejada de los focos y prefiere mantenerse alejada de los medios.

Dakota Lohan

El pequeño de los Lohan dejó hace muchos años de ser un niño. Ahora tiene 25 años y tiene mucho flow a la hora de vestir. De hecho, el joven ha trabajado como modelo.

Además, siente una gran admiración por sus hermanos mayores, teniendo mucha relación con Aliana por la cercanía a la edad. ¡Son inseparables!