Gatibu, el grupo vasco para el que no es necesario escribir un titular

Las bandas de música surgen entre amigos, entre desconocidos o de las mayores casualidades; en las películas nacen en verano y su éxito aflora con trabajo duro y talento. Gatibu vino al mundo con la misma magia y se ha quedado como una de las bandas más icónicas de Euskadi. Sus letras en euskera, su sonido único y la humildad de sus inicios siguen siendo capaces de enamorar a cualquier generación.

La esencia de su música puede aflorar en la piel cualquiera emoción: la energía para bailar, la ilusión de sonreír o la emotividad. Aunque el confinamiento nos ha cambiado la forma de ver y vivir el mundo, el grupo mantiene su pasión para salvarnos con su música. Gatibu nos ha contado todos los detalles en Cara A de LOS40 Euskadi.

Cara A: Gatibu... ¡por fin estáis con nosotros! ¿Dónde está el truco para que a pesar de los años sigáis siendo tan camaleónicos y podáis conquistar a tanta gente?

Gatibu: No sabemos dónde está el truco. Parece que la gente coge cariño y gusto a las cosas que hacemos como nos salen. Un poco de culpa tienen los padres cuando en el coche aún ponen Gatibu y los hijos también están escuchándonos. A todos nos gusta algo que nuestros padres disfrutan porque al final acabas cogiendo cariño a lo que siempre escuchas en casa. Además, en los conciertos hay muy bien ambiente y a eventos así se apunta todo el mundo.

Cara A: ¿Y en algún momento os imaginabais que pudieseis llegar tan lejos y que vuestra música fuese un legado que se transmite de padres a hijos?

G: No, empezamos la música cuando nosotros trabajábamos y hacíamos nuestras cosas. Cuando empiezas con la música empiezas porque te gusta y porque quieres hacer, porque tienes esa inquietud, pero luego de repente pues te vas dando cuenta de que nos llaman, tocamos, te cobran por tocar y que es una manera de ganarte la vida también y dices pues bueno vamos a apostar por esto. Cuando ya te das cuenta de que se puede, aprietas y te dedicas a ello.

Cara A: ¿Es fácil mantener la ilusión del principio o es algo que hay que ir trabajando con energía y con empeño?

G: Al ser un trabajo que nos gusta, siempre nos hace ilusión producir algo nuevo. Al final, lo gozas mucho dándolo todo e implicándote en ello, así que sí se puede mantener el espíritu.

Cara A: Creemos que Gatibu tiene un espíritu muy familiar tanto entre vosotros como con los fans y el público, incluso los conciertos y la música disfrutan de ese buen rollo, ¿también lo sentís de esa manera?

G: Sí, la gente se implica mucho y te motiva. Al dar tú, te dan ellos y, al dar ellos, das tú. Eso se hace una bola cada vez más y más grande, por lo que acabas gozándola como un niño.

Gatibu, el grupo vasco para el que no es necesario escribir un titular

Cara A: Ahora estamos en un momento muy difícil para todos, tanto para el sector como para vuestros seguidores, y creasteis una canción para poder ayudar, 'Musikak salbatuko gaitu', ¿verdad?

G: Sí, además la canción es totalmente una declaración de intenciones. 'Musikak salbatuko gaitu' significa que la música nos va a salvar. Nosotros queremos decir "vale, estamos jodidos, pero con la música nos vamos a salvar de todo este bacalao y esperemos que vosotros también". Como hacemos música creemos que la salvación será a través de ella, si hiciésemos moda pues diríamos 'Modak salbatuko gaitu'. La música es lo que nos da vida y lo que nos da esperanza. Yo haría un disco con las canciones de los cantantes en los balcones, porque, al final, la gente ha dado lo que tiene aunque nunca se haya animado a dedicarse a ello. Han salido a enseñar esas cosas bonitas cantando bien, animando bien y tocando bien.

Cara A: Vuestro último disco tiene una identidad propia muy marcada y con temas muy personales, ¿se vieron influenciados por el COVID?

G: No, porque cuando estuvimos haciendo los temas y lo hablábamos dijimos que del COVID no íbamos hacer porque esta etapa es otra más en la vida. Así que no, no va por ahí. Puede que lo parezca por la situación, que las letras solo coincidan, pero no está especialmente pensado para el COVID.

Cara A: Está claro que vosotros tenéis un sonido que es muy fácil de reconocer, aunque también sois un grupo muy mutante, ¿no?

G: Sí, tenemos la suerte de que si nos centramos en un tipo de sonido vamos a conseguirlo. Poco a poco, después de tantos años, ya tienes un resumen de lo que quieres y de cómo quieres sonar. Es más reconocible incluso cuando no tocamos en nuestro grupo. Cuando yo canto fuera, Haimar toca la guitarra o Gaizka la batería, aunque yo no sepa que han grabado habrá algo en ese tema que me dirá "me suena". Todos juntos hemos conseguido ese sonido que sí que puede ser característico.