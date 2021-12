Nach y Kany García publican ‘In Memoriam’, su estremecedor homenaje a los que ya no están

Nach es historia del rap. Sus versos han traspasado fronteras y han viajado ya por todos los rincones del mundo. Lleva regalándonos su música desde 1994, y no ha dejado de inspirar desde entonces. Eso es lo que ha demostrado con su último lanzamiento, con el que ha conseguido derrarmar muchas lágrimas.

Se trata de In Memoriam, su tema junto a Kany García, que él ha definido como uno de "los más emotivos" que ha hecho en toda su vida. "Decir que estoy emocionado es poco", dice en redes sociales.

Ambos artistas nos deleitan con una balada rap en la que recuerdan a todos aquellos que ya no están. A los fallecidos que serán recordados por siempre por sus familiares y amigos. Uno de los versos protagonistas de la canción es el que el rapero ha querido destacar también en sus redes sociales. "Ningún amor se termina en el ataúd", dice. Y es que nadie olvida a un familiar tras su pérdida, ya que su amor y sus recuerdos albergarán por siempre en sus memorias.

"Dedicado a mi padre, a nuestros amigos y conocidos que se han ido, y dedicado también a todos los que hayáis perdido a alguien cercano", dice Nach.

Pero In Memoriam no llega solo, sino acompañado de un videoclip en el que se expresa a la perfección el significado de la canción. Muestra el dolor que se siente tras la pérdida de alguien cercano. Un dolor que nada puede reparar. Pero el tiempo es sagrado y hay que aprovecharlo, así que debemos disfrutar con él solo por aquellos que ya no están. Es una herida que, aunque deje cicatriz, acaba sanándose.

De hecho, Nach asegura que la canción ha nacido tras la pérdida de su padre y por la necesidad que sentía de desahogarse. Fue duro, dice, pero cuando la terminó notó que se había quitado un nudo en la garganta. "Y mi herida se hizo paz", añade. "Ahora esta canción es de quien quiera acogerla y darle espacio en la habitación de sus sentimientos", dice.

En el videoclip participan dos rostros conocidos: el actor Óscar Jaenada y el presentador Andreu Buenafuente. Han querido aportar su granito de arena a este proyecto que tanto ha emocionado a todo el que lo ha escuchado.

