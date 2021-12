Dani Martín estrena el videoclip de ‘Ya Nada Volverá A Ser Como Antes’ lleno de recuerdos

Dani Martín nos ha llenado a todos de nostalgia con su álbum No, No Vuelve. Y es que aunque los teasers que compartió en sus redes días antes de su lanzamiento daban a entender que El Canto del Loco podría regresar, finalmente no ha sido así. Pero lo que sí ha ocurrido es que las canciones de esta mítica banda han vuelto a nuestros oídos.

Dani ha querido rendir homenaje al grupo con sus nuevas versiones de algunos de los temas que marcaron para siempre su trayectoria. Este repertorio ya vio la luz al completo en noviembre de este año, pero los videoclips de estas canciones se han ido presentando en forma de capítulos para contar la historia de la trayectoria de nuestro protagonista.

De momento, los vídeos que han visto la luz están protagonizados por Rosa Negra, el grupo con el que el madrileño empezó su andadura en la música. Y así sigue ocurriendo en el de Ya Nada Volverá A Ser Como Antes, que es el que nuestro protagonista acaba de estrenar.

En él, muestra cómo fueron esas primeras veces en las que el grupo tocaba para más personas en las salas de la capital. ¡Nervios y emociones a flor de piel! Los momentos de risa y diversión entre estos compañeros de banda también se hacen evidentes en cada una de las escenas del vídeo.

Ya Nada Volverá A Ser Como Antes formó parte de Estados De Ánimo, el tercer álbum de estudio de la banda que se estrenó en el año 2003. Desde entonces se ha convertido en uno de los himnos emblemáticos del grupo. Cada vez que suena en un garito o en una fiesta, no hay nadie que consiga obviar su letra. ¡Todos se la saben!

Por supuesto, esta canción no podía faltar en su más sentido homenaje al grupo que marcó un antes y un después en su trayectoria. Este es, por tanto, el quinto capítulo de la historia de Dani Martín. Un artista que ha dejado huella en generaciones que han seguido cada uno de sus pasos. De momento se desconoce qué canción será la siguiente protagonista de esta historia, pero estamos convencidos que nos llenará de nostalgia igual.

Y a ti, ¿qué recuerdos se te vienen a la cabeza con Ya Nada Volverá A Ser Como Antes?