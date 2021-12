Paco León y Miren Ibarguren protagonizan el baile más sonrojante (y divertido) de su carrera

Paco León y Miren Ibarguren son los dos grandes protagonistas de Mamá o papá, la nueva comedia de Dani de la Orden, una desternillante cinta de humor negro en la que una pareja que se quiere divorciar utiliza a sus hijos e hijas como arma de guerra. En vez de pensar en quién desea quedarse con la custodia, ambos tratan de librarse de ella: ¿Cuál de los dos puede ser peor y conseguir quitarse a sus retoños de encima?

Esta propuesta cruel pero tremendamente divertida en manos de Dani de la Orden ha hecho que Mamá o papá se convierta en una de las películas más desternillantes de lo que va de fin de año.

Parte del buen resultado se debe a las maravillosas interpretaciones de Miren Ibarguren y Paco León, quienes tienen una química arrolladora y un talento innato para el humor. Así lo demuestran en esta hilarante secuencia que LOS40 os ofrece en exclusiva (la podéis ver más arriba) en la que podemos verlos a los dos bailando y haciendo requiebros desfasados frente a los amigos de su hija en la ficción, en un encuentro que, realmente, da vergüenza ajena. Probablemente sea el baile más sonrojante de toda su carrera.

Mamá o Papá - Tráiler Oficial

Más allá de sus divertidos gags y de las risas que desprenden dos de los humoristas más reputados de nuestro país, Mamá o papá es una película que también habla sobre la importancia del amor y los valores familiares. La película, que ha tenido ha mala suerte de coincidir en el calendario de estrenos con Spider-Man: No Way Home, aunque eso no le resta que sea una de las obras más entretenidas del 2021, ha recibido muy buenas críticas por parte de la crítica y el público y desde la semana pasada está disponible en todas las salas de cine de España.