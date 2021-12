Simply Red, Estopa, Nena Daconte y Javier Álvarez hicieron historia en la lista una semana como esta

Una semana tan especial como esta, en la que termina el otoño y empieza el invierno, se celebra el sorteo de la Lotería de Navidad y entramos de lleno en las fiestas navideñas, ha dado grandes números uno en la historia de LOS40. El año pasado, sin ir más lejos, la canción que reinaba en la lista por estas fechas fue A un paso de la luna, de Ana Mena y Rocco Hunt. Sería el primer número uno para este tándem hispano-italiano, que tendría continuación meses más tarde, ya este 2021, con Un beso de improviso.

Hace cinco años no hubo cambio con respecto a la semana anterior: The Weeknd y el dúo francés de música electrónica Daft Punk se mantenían en lo alto con Starboy. Y hablando de dance y de Francia, el ilustre David Guetta fue quien se colgó la medalla de oro hace diez años: lo hizo con Titanium, tema que daría paso a una serie de fructíferas colaboraciones con la australiana Sia.

Recuperaban el número uno esta semana, pero de 2006, Nena Daconte con En qué estrella estará. La carrera conjunta de Mai Meneses y Kim Fanlo no fue precisamente larga, pero nos dejó unos cuantos éxitos inolvidables como este. Actualmente Mai sigue en solitario, también bajo el alter ego de Nena Daconte, y en 2022 publicará un nuevo álbum en un sello independiente. Quienes siguen siendo dúo, inseparable además (entre otras cosas porque lo llevan en la sangre), son Estopa: David y José Muñoz fueron número uno en diciembre de hace veinte años con Partiendo la pana.

Javier Álvarez fue (y sigue siendo) uno de los más originales exponentes del renacimiento de la canción de autor en España surgidos a mediados de los noventa. Naïf, heterodoxo y a veces provocador, tuvo éxitos como Sunset Boulevard, cuyo título estaba inspirado en la película clásica de Billy Wilder conocida en España como El crepúsculo de los dioses. De hecho, la letra cita a la protagonista, Norma Desmond. Lideró la lista en diciembre de 1996. Y cerramos la sección recordando a Simply Red (con el pelirrojo Mick Hucknall al frente) y Something got me started, número uno hace treinta años.