Momentazo viral en el sorteo de la Lotería de Navidad: un tuitero se la cuela a la comentarista en directo

El día 22 de diciembre es sinónimo de alegrías gigantes y decepciones estadísticamente predecibles. Es el sorteo de la Lotería de Navidad de la que ningún español se escapa... y ya ha dejado un momentazo viral en su retransmisión, además de creaciones de sus seguidores que recopilamos en los mejores memes.

Todo transcurría según lo previsto, con los niños haciendo su tarea de sacar las bolas y cantar el dinero correspondiente a cada número. Mientras tanto, los encargados de cubrir el evento en La 1 de TVE hablaban con muy buen rollo para amenizar la espera de los grandes botines.

Una de las herramientas que utilizan para entretener y, al mismo tiempo, comunicarse con los telespectadores es Twitter. Y es que a través de la red social, usando el hashtag correspondiente, tu comentario puede aparecer en directo en la pantalla.

Quizá lo que no sabían es que este portal está plagado de bromistas muy experimentados en su faceta... y uno de ellos se la ha colado a las comentaristas. Este es el tuit en cuestión: "Este año estoy viendo el sorteo desde Japon con mi compañero de piso Yuki Tsunoda. Me gustaría que le mandarais un saludo".

Un saludo a Yuki Tsunoda. Un honor JAJSJpic.twitter.com/hVr1NsZ8Xz — ALOcado (@ALONSOcado) December 22, 2021

Si el que está leyendo esto (al igual que las comentaristas) no es fan de la Fórmula 1, puede que no le diga nada, pero todos los seguidores de este deporte no han podido aguantar las carcajadas: Yuki Tsunoda es un piloto de la máxima categría del motor.

Sí, este chico es japonés, pero es evidente que no está con @XXCARLOSLM93XX, el astuto tuitero que lanzó esta broma más propia del día 28 de diciembre. Gracias a él, y a pesar de que el Mundial de Fórmula 1 de 2021 ya ha llegado a su fin, el nombre de Yuki Tsunoda se ha colado en los Trending Topic de Twitter y ha dejado un montón de reacciones.

Menudo troleo les han metido a los de #LoteriaRTVE mandandole un saludo a Yuki Tsunoda 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/TUCZMIdr26 — Víctor🏳️‍🌈 (@victorblou) December 22, 2021

¿Se hará fan a partir de ahora el joven y talentoso Tsunoda al sorteo los próximos años? Seguro que, en el Mundial de 2022, se convierte en una de las bromas recurrentes y sabremos la respuesta.

Más allá de las partes divertidas, la Lotería de Navidad ya está dejando felicidad a raudales a través de sus premios por el territorio nacional. Premios que, por cierto, puedes cobrar a través de Bizum en este 2021.