Jung Ho Yeon (‘El Juego del Calamar’) recuerda el momento en que conoció a Zendaya

Sin duda, Jung Ho Yeon se ha convertido en una de las celebridades del año. De hecho, no hemos podido evitar incluirla en nuestra lista de crushes que hemos descubierto en 2021. Y es que tras su aparición en la exitosa serie de Netflix El Juego del Calamar, su rostro ha aparecido en cada medio y el número de sus seguidores ha subido como la espuma en redes sociales.

Es evidente que, después de que la serie se haya convertido en un fenómeno, muchos actores hayan querido también acercarse a la joven, que es, sin duda, una de las más queridas del reparto (¿y quién no la ama?).

Una de ellas es Zendaya, que aprovechó un encuentro casual con la surcoreana en un evento para acortar distancias. En concreto, fue en el Council of Fashion Designers of America Awards. Así lo ha recordado la propia Jung Ho Yeon en una entrevista con STARNEWS: "Zendaya es una estrella para mí, alguien que no podía alcanzar. Tuve vergüenza cuando le dije hola, pero ella se acercó a mí para charlar y lideró la conversación. En ese momento me pregunté si era real o si estaba soñando", explica la actriz según las palabras recogidas por Naver.

"Zendaya me invitó al rodaje de Euphoria. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuve en el set de El Juego del Calamar. Como he estado ahciendo muchos eventos últimamente, hubo muchas situaciones en las que pensaba: '¿Qué voy a hacer?'. Luego fui al set de rodaje de Euphoria y me sentí muy cómoda allí", recuerda. Asegura, incluso, que aquello le despertó sus ganas de volver a grabar.

Pero la cosa no acaba ahí. Después de la grabación, ambas charlaron y Jung Ho Yeon asegura que se sintió muy cómoda.

¿Quién sabe? Quizás este sea el comienzo de una bonita amistad que acabe trasladándose, incluso, a la pantalla. ¿Te las imaginas compartiendo escena en alguna película o serie? ¿Y si Jung Ho Yeon acaba haciendo un cameo en Euphoria? ¿O Zendaya en la segunda temporada de El Juego del Calamar? Ideas que ya han conquistado a más de uno y una.

De momento tendremos que esperar para saberlo. Lo que es evidente es que cualquiera querría ser amiga de alguna de estas dos actrices (o de ambas)