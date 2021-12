Beyoncé graba una canción con sus hijxs y entra en la carrera de los Óscar compitiendo contra Jay Z

Semana muy intensa para Beyoncé y eso que sólo estamos a martes. La agenda de la solista estadounidense empieza a echar humo después de que en las últimas horas hayamos conocido una doble noticia musical: una nueva canción grabada junto a sus hijxs y su pre-selección entre las canciones originales que lucharán por ganar el premio Óscar.

Todo queda en familia. Porque si Queen Bey tiene que acudir a la ceremonia de entrega de estos prestigiosos galardones porque está nominada, no lo hará sola. Jay Z estará junto a ella y ahora solo falta por aclarar si irá en calidad de acompañante o de rival.

Porque la 94ª edición de la gala de premios más importantes del cine de Hollywood podría vivir un hecho histórico en el que dos artistas casados compitan por una misma estatuilla. Nunca antes en la historia de la ceremonia había sucedido así.

La lista de preseleccionados incluye hasta una quincena de artistas entre los que figuran Beyoncé y Jay Z además de Billie Eilish, Jennifer Hudson, Kid Cudi, Jay Z, Ariana Grande, U2... La canción, Be alive, estrenada por Beyoncé en la película King Richard sobre la historia de las hermanas Williams y el papel de su padre (interpretado por Will Smith) tendrá que luchar con otros trasatlánticos de la categoría como No time to die, el hit que Billie y Finneas crearon para Titanic.

Si Beyoncé se sube al escenario para interpretarla como parte del show no será la primera vez que pise la ceremonia de entrega de los Oscar. Ya pudimos disfrutar de ella en vivo y en directo en los meses de febrero de 2005 o de 2009. Ahora solo queda esperar para ver si 2022 es su año o el de su marido gracias a la canción Guns Go Bang.

Y de la competición a la colaboración con la familia. Porque el nuevo proyecto de Tina Knowles a través de las redes requirió el apoyo de sus más allegados, y Beyoncé, ni corta ni perezosa se puso manos a la obra para dar forma a una canción para promocionarlo.

La sorpresa para la abuela de la familia llegó cuando descubrió que en esta versión también habían participado lxs más pequeñxs. Por suerte parece que no tendremos que esperar al 27 de marzo para descubrirla. Sí para comprobar si Beyoncé y Jay Z hacen historia otra vez.