Benidorm Fest: la preselección de Eurovisión que queremos (y merecemos)

El nuevo equipo de Televisión Española prometió una candidatura para Eurovisión digna, profesional y, lo que es más importante a estas alturas, realmente competitiva. El Festival de la Canción no es el mismo que hace diez años, ni siquiera tiene mucho que ver con lo que se hacía hace solo un lustro. Las reglas del juego han cambiado y, después de varios fracasos encadenados, España necesitaba desesperadamente hacer borrón y cuenta nueva, empezar de cero. Ahora que las cartas están sobre la mesa y conocemos las 14 propuestas para la próxima edición del certamen podemos decir que, esta vez sí, tenemos la preselección que tanto queríamos (y merecíamos).

Con San Remo y el Melodifestivalen como festivales de referencia, TVE empezó a trabajar en una preselección que rompiera completamente con las anteriores y fuera un reclamo para todos esos artistas que no se habían ni tan siquiera planteado representar a España en Eurovisión por su historia reciente. Los artistas elegidos siempre han demostrado profesionalidad y han mantenido el tipo. Sin embargo, había quienes solo querían cumplir con la papeleta. No había espíritu de victoria ni se quería que lo hubiera. Rescatar el Benidorm Fest, un evento que perdió fuelle hace muchísimo tiempo, pronosticaba lo peor, repetir los errores del pasado. Pero muchos nos equivocábamos. Yo me equivoqué, y qué alegría equivocarse así.

Cartel oficial del Benidorm Fest / TVE

El Benidorm Fest abre un nuevo y prometedor camino en la carrera hacia Eurovisión. Todavía no se ha celebrado (será a finales de enero), pero basta con haber escuchado las 14 canciones candidatas y conocer el perfil de cada uno de los cantantes o bandas escogidos para comprobar que la delegación capitaneada ahora por Eva Mora ha hecho un trabajo excelente, armando una preselección distinta, diversa y con muchísimas posibilidades. Se nota que detrás hay ganas, curro y la mejor de las intenciones. Y eso, al fandom eurovisivo y a todos los nuevos públicos que atraerá este festival, nos hace, por fin, soñar a lo grande.

El himno feminista y rompedor de Rigoberta Bandini. La poesía rapeada de Rayden. El sentimiento de Gonzalo Hermida. La atmósfera de Blanca Paloma. El pop/rock alternativo de Luna Ki. El rollazo de Varry Brava. El hit rompepistas de Chanel. Las raíces de las Tanxungeuiras. La purgación de Javiera Mena. El hit de Sara Deop. El retropop de Marta Sango. El eco internacional de Xeinn. El pop adolescente de Unique. La nostalgia maravillosa de Azúcar Moreno. Seguramente este año tampoco ganemos Eurovisión, pero ¿qué más da? ¿Qué más da ganar si vamos a vivir una preselección como Dios manda? ¿Qué más da si, vaya quien vaya, vamos a aspirar a la victoria y no vamos a asumir con la cabeza agachada que quedaremos de los últimos? Toca dejar de esperar a que se obre el milagro y competir por la victoria, competir con todas las de la ley.