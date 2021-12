Quién es más Grinch en Navidad: ¿Vanesa Martín, Álvaro Benito, Alfred García o Belén Aguilera?

Llega la Navidad y las calles se llenan de alegría. Las luces empiezan brillar en todos los rincones de la ciudad y los villancicos suenan por todas partes. Desde All I Want For Christmas hasta Los peces en el río, pasando por El Tamborilero. Los hemos escuchado cientos de veces por eso los amas o los odias. No hay término medio.

Lo mismo pasa con una de las costumbres más expandidas de estas fiestas: los amigos invisibles. Si hacer regalos a tus amigos o familiares ya es complicado, ¡imagínate a alguien de tu empresa o a la novia de una amiga! Y es que en los amigos invisibles existe la posibilidad de que tengas que regalarle a esa persona con la que intercambias dos palabras al año. Y posiblemente sean sobre el tiempo.

Además, también está la posibilidad de que a la hora de recibir regalos nadie acierte. Vamos, toda una frustración. Sobre todo, cuando has pasado cien fotos por el grupo de whatsapp de aquel libro que querías que te regalasen.

Para saber si Vanesa Martín, Álvaro Benito, Alfred García y Belén Aguilera son amantes de la Navidad o auténticos Grinchs durante estas fiestas, les hacemos una serie de preguntas relacionadas con ellas.

La primera es indispensable: ¿a favor o en contra de los amigos invisibles?, ¿les gusta a ellos todo lo que conlleva el proceso?

En la segunda tienen que mojarse un poquito más: ¿cuál ha sido el peor regalo que han recibido en su vida durante las fiestas? Una de ellas nos ha contado que le llegaron a regalar un cigarro electrónico. ¡Y eso que ni si quiera fumaba!

Para terminar, como músicos, hemos querido saber qué villancico están hartos de escuchar todos los años. Y es que, sinceramente, llevamos toda la vida escuchando las mismas cuatro canciones. Dale al play y entérate si Vanesa, Alfred, Álvaro y Belén son de los aman la Navidad o del club del Grinch.