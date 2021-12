La serie de Netflix que Aitana ha devorado en un solo día

Aitana está disfrutando de unas merecidísimas vacaciones. Este último año no ha parado entre conciertos, grabar y lanzar nuevo material, La Voz Kids y sus diferentes y variados compromisos con marcas de publicidad. Ahora le toca descansar y hacer un poco de vida casera.

Y es que en estos meses de intenso trabajo, la cantante de Formentera no ha tenido mucho tiempo ni para leer ni para ver sus series o películas favoritas, por eso ha querido aprovechar la Navidad para sentarse en el sofá y disfrutar de esos pequeños placeres de la vida. ¿Lo primero que ha visto? Pues la segunda temporada de Emily in Paris.

La ficción protagonizada por Lily Collins volvió este miércoles a Netflix con una nueva tanda de capítulios. Aitana, que es muy fan de este título, no dudó en hacer una maratón y ver los diez episodios del tirón. ¿La prueba? Este mensaje que ha publicado en su cuenta oficial de Twitter: "¿Ya me he acabado la segunda temporada de #EmilyInParis2? Puede ser".

Así es 'Emily in Paris 2'

Ahora que está más asentada en París, Emily se desenvuelve cada vez mejor en la ciudad, aunque todavía está adaptándose a las costumbres francesas. Después de verse envuelta en un triángulo amoroso con su vecino y su primera amiga francesa, está decidida a centrarse en su trabajo, que cada día es más complicado. En clase de Francés, Emily conoce a un expatriado que le pone muy nerviosa, pero también despierta su curiosidad.

El premiado creador y showrunner Darren Star se pone al timón de la segunda temporada de Emily in París, la serie de comedia nominada al Emmy más vista de 2020 en Netflix. La productora y protagonista, Lily Collins, retoma el papel de Emily Cooper y vuelve con los actores habituales de la serie Philippine Leroy Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery y William Abadie.