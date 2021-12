¿Por qué Cristina Porta debe ganar ‘Secret Story’? De desconocida a protagonista absoluta

Esta noche es la final de Secret Story en Telecinco y Cristina Porta, Luca Onestini y los Gemeliers son los tres ("cuatro") concursantes que podrían alzarse con el título de ganador de esta primera edición.

Sin embargo, si hay alguno que ha destacado por encima del resto ella es la periodista deportiva. Porque su evolución ha sido más costosa y llamativa, al ser la más desconocida de los 16 inquilinos que entraron a vivir.

"Nos estábamos acordando del día del estreno en el que no nos dio tiempo ni a ver tu vídeo de presentación", le confesaba la semana pasada Jorge Javier Vázquez a Cristina, desvelando que en la reunión de antes de la gala, el equipo recordaba con ironía la poca relevancia que le dieron al inicio y el protagonismo que ha ido adquiriendo con el paso de las semanas.

Poco se sabía de la joven y por ello decidieron poner los vídeos del resto de concursantes antes que el de ella, quedándose sin tiempo para presentarla. Pero no ha hecho falta, porque con los más de 3 meses de concurso ya la hemos conocido.

El cubo de la Cristi haciendo balance de su concurso luce de tan GANADORA♥️👑😍 GANAR



CRISTINA AL 27510 o llamadas al 905 855 554#Secret21D #crislu21D #SecretSemiFinal pic.twitter.com/HP4FwKaUgq — GANAR CRISTINA AL 27510🤍🦖🧸 (@CrisPortaFans) December 22, 2021

Por esa y por otras razones debería ganar Cristina Porta:

- Porque se ha dejado conocer en todas sus facetas: como amiga, como enemiga, como pareja. Enfadada, alegre, enamorada, triste, emocionada... lo ha vivido todo dentro de la casa sin ocultar nada al espectador.

- Pasar de desconocida a protagonista: este es un paso difícil para los más anónimos en un casting de VIP's porque pueden sentirse inferiores a los más famosos e incluso preferir pasar desapercibido a su sombra. Algo que no ha hecho Cristina que nunca se ha sentido menos que nadie y siempre ha encontrado su hueco en una casa llena de egos.

- Nos ha regalado una carpeta distinta a otras: no ha vivido el típico enamoramiento dentro de la casa y eso es de agradecer. Porque ya los hemos visto de todos los colores y nos faltaba este. Guste o no, no ha dejado indiferente a nadie.

- Caerá mejor o peor, dentro y fuera de la casa, pero hay que reconocer que ha dado contenido, que se ha mojado y que ha entrado al trapo de todo lo que le han propuesto. Y eso, como espectador, siempre es motivo de premio.