Las claves de ‘Su casa es la suya’, el programa que sacará el lado más íntimo de Bertín Osborne

Bertín Osborne abre las puertas de su casa sevillana de Alcalá de Guadaira para recibir a Toñi Moreno y compartir conversaciones, anécdotas y confidencias en Su casa es la suya, especial en el que el presentador mostrará su faceta más personal y que Telecinco emitirá este sábado 25 de diciembre en prime time, coincidiendo con el 40º aniversario de la carrera musical del artista.

En este especial, que la cadena realiza en colaboración con Proamagna, Bertín cambia su rol en el programa y se convierte en el protagonista de la entrevista que realiza Toñi Moreno. Durante la conversación, el cantante y presentador rememora su dilatada carrera musical, sus inicios profesionales en la música, los sacrificios personales que tuvo que efectuar, el éxito repentino que experimentó y cómo este afectó a su primer matrimonio con Sandra Domecq. "Con mis hijas sí que perdí el tiempo y me arrepiento. Con Claudia lo he pasado muy mal leyendo su libro, porque hay cosas que no sabía y nunca me contaron", afirma Bertín. Por otra parte, Alejandra, Claudia y Eugenia Ortiz Domecq, hijas del cantante, explican a Toñi cómo fue crecer sin la cercanía de su progenitor y confiesan que en ese periodo su madre siempre les inculcó el amor hacia él. También cuentan cómo han llevado la separación de su padre y Fabiola y cómo ha sido su vida junto a ella y sus hermanos Carlos y Kike.

Osborne responde también a diversas preguntas de destacados personajes del panorama nacional, como Iker Casillas, Carmina Barrios, Isabel Díaz Ayuso, Jorge Javier Vázquez, Sonsoles Ónega, Miguel Ángel Revilla y Arévalo, relata divertidos episodios de su trayectoria profesional y de los años que vivió en Miami y recuerda junto a Pedro Piqueras una curiosa anécdota a través de videollamada.

Además, comenta a Toñi Moreno cómo es su vida desde que no la comparte con Fabiola y pone fin a los rumores, aclarando si está realmente enamorado o no en la actualidad. En este especial, Fabiola Martínez también charla con Toñi sobre los años que estuvo casada con Bertín, explica cuáles han sido los motivos de su separación y confiesa algunas de sus inquietudes.

Toñi, por su parte, sorprende a Osborne con una tradicional comida navideña a base de consomé, marisco, embutidos y pavo relleno que comparte con Fabiola Martínez y todos los hijos del artista. El ‘broche de oro’ de la velada llega de la mano del propio Bertín que, junto a su hijo Carlos y ante Toñi y la familia Osborne, interpreta ‘Ya no somos dinosaurios’, tema que forma parte del repertorio de su último álbum, ‘Bertín Osborne. 40 años son pocos’.