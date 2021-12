Alejandro Sanz y Gayle pueden entrar en la lista de LOS40 por Navidad

La ilusión de la Navidad puede traducirse en entrada en lista para dos artistas muy diferentes, ambos candidatos esta semana. De un lado tenemos al solista español más vendedor de la historia —también el que más números uno ha cosechado en LOS40: un total de 25—, que está de vuelta con nuevas canciones: Alejandro Sanz. El madrileño acaba de publicar Sanz, un disco que ya es número uno de ventas (y platino), y que incluye el single Mares de miel, el tema que cuenta con muchas papeletas para ingresar en el chart en la jornada de Navidad.

El sábado pasado, precisamente el día de su cumpleaños, charló con Tony Aguilar en #Del40al1CocaCola y habló así de su regreso: “Ha sido un trabajo increíble; lo he hecho despacito, como me gusta, y cuidando la calidad al máximo”. Tony aprovechó para comunicarle la candidatura de Mares de miel, a la que él respondió diciendo: “Me hace muchísima ilusión. Es un orgullo y me satisface muchísimo”. Seguro que a sus fans también les apetece que Mares de miel se incorpore a la clasificación y le están apoyando efusivamente en Twitter con el HT #MiVoto40AlejandroSanz para que eso ocurra.

Alejandro Sanz - Mares De Miel

La otra candidata es Gayle, una chica de Texas de 17 años que pertenece a esta nueva generación de artistas nacidos en este siglo que ya están rondando por la lista, como Olivia Rodrigo o The Kid LAROI. De ella destaca su carácter rebelde, pues como ha declarado de niña la educaron para ser una “señorita”, pero un buen día se dio cuenta de que de ese modo complacía a todos pero no a ella misma, y cambió de actitud. “¿A quién le importa si canto sobre sexo, sobre el amor o sobre una ruptura? Cada canción que interpreto está basada en mis propias experiencias, en sentimientos que he experimentado en algún momento y nadie puede arrebatármelo”, explica. No es raro que haya llamado tanto la atención, incluso del sello Atlantic, para el que graba, cuna de grandes leyendas como Janis Joplin, Led Zeppelin, Aretha Franklin, Ed Sheeran o Bruno Mars.

Perfecta muestra de ese talante es abcdefu, un single que impacta desde su original título a su adictivo estribillo pasando por su letra, en la que desliza algún que otro taco. Ha entrado en el top 20 de la lista de Estados Unidos y ha llegado hasta la segunda posición en la del Reino Unido. Ahora solo falta que se estrene en LOS40, cosa que sucederá este sábado si recibe apoyos suficientes con el HT #MiVoto40Gayle.

GAYLE - abcdefu (Official Music Video)

¡Mucha suerte!