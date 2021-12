Edurne comparte un divertido vídeo de su cumpleaños con Yanay y David De Gea dándolo todo

No estamos en momentos de muchas celebraciones en multitud. Tal vez por eso, el hecho de poder juntarse con la familia adquiere un sentido más emotivo y especial todavía. Ante una Navidad en la que los encuentros son una incertidumbre por esta sexta oleada, poder contar con los tuyos cobra especial importancia.

Edurne ha cumplido 36 años y lo ha celebrado con los suyos. Y para que sus seguidores tuvieran un poquito de esa celebración ha decidido compartir un vídeo que nos demuestra que se ha divertido como si no hubiera un mañana.

“It’s my birthday!!! 🥳Muchísimas gracias a todos por las felicitaciones!! Mi primer cumpleaños como mami, rodeada de mi familia y Yanay gritando como la que más!! No puedo ser más feliz!! Gracias de corazón a todos!!❤️🥰”, escribía junto a las imágenes en las que vemos a su familia más cercana que no ha dudado en unirse a su vídeo.

Como en todo cumpleaños que se precie no han faltado la tarta con velas, el confeti o los globos y ese sentido del humor y buen rollo que la caracteriza que ha anunciado su cumple al ritmo de Taki Taki.

Llegan las felicitaciones

Y como era de esperar no han faltado las felicitaciones públicas, empezando por la de su chico. Y Yanay, porque todavía es demasiado pequeña para escribir un comentario, de momento se limita a bailar y pasárselo en grande junto a su familia.