Camila Cabello rinde homenaje a sus raíces mexicanas en la celebración navideña de la Casa Blanca

Llega la Navidad a la Casa Blanca con las actuaciones de diferentes artistas, tales como Andrea Bocelli, Jonas Brothers, Norah Jones, Billy Porter y Camila Cabello. Sin embargo, la protagonista de la noche ha sido la intérprete de Don't Go Yet, quien se ha presentado con un look elegante y potente de color rojo pasión para representar el amor de la Navidad: un conjunto de blusa con hombreras, un pantalón recto y unos guantes de cuero del mismo color.

Camila, toda radiante, interpretó una cover de I'll Be Home For Christmas de Michael Bublé durante la celebración del In Performance at The White House: Spirit of the Season, transmitido este martes, 21 de diciembre, por PBS. Aunque lo hizo de una manera más especial: rindió homenaje a sus raíces mexicanas al cantar la canción.

La cantante ha seleccionado a un grupo de mariachis para la interpretación del villancico. Una bonita forma de expresar el orgullo que siente por sus orígenes latinos, ya sea por parte de su padre (mexicana) y por su madre (cubana). De esta manera, la estadounidense ha querido homenajear a la población latina tanto la que reside en EE.UU como la que no.

"Reina de la Casa Blanca"

"Un increíble honor cantar de nuevo en la Casa Blanca. Deseándoles unas maravillosas fiestas con sus seres queridos", expresaba emocionada Cabello en su perfil de Twitter. Por esa razón la reacción de los fans no ha sorprendido. Todos ellos han elogiado a la joven de 24 años en las redes sociales, llegando a nombrarla como la "reina de la Casa Blanca".

Y es que Camila es una invitada constante en la casa oficial del presidente de EE.UU. La primera aparición que hizo en la residencia oficial de Washington fue cuando formaba parte del grupo musical Fifth Harmony para cantar All I Want For Christmas durante el mandato de Barack Obama en 2016. Además, cantó el feliz cumpleaños a la ex primera dama, Michelle Obama, durante la campaña de salud Let's Move!.

Por este motivo la Casa Blanca le guarda cariño y estamos seguros de que escucharemos más intervenciones suyas en un futuro. Por ahora, la dejamos seguir trabajando en su nuevo proyecto, Familia, un nuevo disco donde la artista explora sus raíces latinas. Todavía no tenemos ninguna fecha confirmada, así que prestaremos mucha atención a las novedades que puedan salir al respecto.