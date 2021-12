Ana Milán, Luis Tosar y Miguel Ángel Muñoz: “Todo el mundo tiene un ex creído, y si no lo tienes, eres tú”

¡CANTA! 2 llega a las pantallas españolas un lustro después de su predecesora, justo cuando más ganas había de ella. En tiempos en los que cantar hace más falta que nunca, los animales con más talento de Illumination vuelven a los escenarios de la gran pantalla para poner patas arriba las salas junto a los más pequeños. Y junto a los no tan pequeños, claro.

Las canciones volverán a tener voces tan increíbles como las de Scarlett Johansson, Bono o Reese Witherspoon, aunque en la versión española no han querido quedarse atrás: Ana Milán, Luis Tosar o Miguel Ángel Muñoz son tres de los grandes nombres de la cinta, con los que además LOS40 ha tenido oportunidad de hablar. Y como era de esperar, el trío no ha parado de generar titulares en cada intervención.

Precisamente sobre si les provoca vértigo ocuparse de la versión española de la cinta siendo los homólogos del líder de U2 o Halsey, ellos lo tienen claro: "Me imagino que a Bono si le enseñas toda la filmografía de Luis Tosar y le dices que es Luis Tosar quien va a doblar eso, dirá: "Ostras"", comentaba Ana Milán.

Y es que tanto la actriz como sus compañeros han optado por tirar "fuera los complejitos" y centrarse en personajes únicos, aunque no son del todo modélicos. Mientras que ella interpreta a una perra saluki que se encarga de cazar talentos para su jefe -con cierta indiferencia hacia los artistas-, ellos se encargan de poner voz a un magnate de lo más peligroso y a un actor engreído. Pero parece que les han cogido demasiado cariño.

"¿Cómo? ¿Perdona? ¿Súperperdona? ¿Suki no modélica? Tendrás tú el valor de decir eso", respondía Milán a LOS40. Siempre con el tono irónico que la caracteriza, terminaron por explicar que no se han encontrado a gente como sus personajes… Excepto por Darius -el Jack creído que dobla Miguel Ángel-, el cual Milán ve representado en ese ex que todo el mundo ha tenido alguna vez.

Sus apuestas para Eurovisión

Puede que el componente musical de ¡CANTA! fuese la excusa perfecta para no perder ocasión de preguntarles sobre Eurovisión 2022, aunque lo cierto es que hay otra mejor. Y esa es que de sus compañeras de reparto podría ser nuestra representante en la próxima edición del certamen.

Rigoberta Bandini también ha puesto su voz para Porsha Crystal, la hija del antagonista principal de la película, y el resultado ha sido impecable. Pero aunque tenga ya una larga trayectoria -ojo, que fue Dot en Bichos: una aventura en miniatura entre muchos otros papeles-, su carrera musical no para de ir hacia arriba, y más ahora que ha apostado con su Ay, mamá para Turín 2022.

Sin embargo, sus compañeros están divididos. Muñoz apuesta por completo con ella gracias a su nueva unión profesional -y eso que no han llegado a coincidir en el set-, mientras que Tosar no puede renunciar a sus raíces gallegas e ir con sus paisanas Tanxungueiras. Milán, por su parte, se declara no "eurovisionista".

¡CANTA! 2 disponible en cines a partir del 22 de diciembre.