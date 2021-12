Nachter y Andrea Compton, voces estrella en ‘¡CANTA! 2’ : “Siempre va a haber críticas cuando desconoces”

¡CANTA! 2 ya está en los cines españoles, y se espera que impacte lo mismo que hizo su predecesora. La película de animación sobre animales cantarines provocó la emoción - y sobre todo, el ritmo- de todo su público, aunque también acertó de lleno con el casting de voz que reunió. Tanto el original como el doblaje al castellano.

Ash, esa eriza rockera y decidida que aprendía a marcar su propio camino en la vida, estaba doblada por Scarlett Johansson, mientras que en España contó con la voz de Andrea Compton. Famosa gracias a sus divertísimos doblajes, la youtuber demostró tener tablas en el mundo de la interpretación dejando un personaje muy acorde con sus actos en la película. Y esta vez, obviamente, ha repetido.

En una época la que el trabajo de los dobladores se toma muy en serio, en LOS40 hemos querido hablar con ella y Nachter para saber si han recibido críticas por aceptar el papel, entre otras cosas. Andrea rápidamente nos respondía demostrando que es una de sus grandes pasiones: "He estudiado doblaje, llevo muchos años trabajando, he grabado, he interpretado, he locutado desde que era pequeña".

Nachter, por el contrario, nunca se había enfrentado a este reto, aunque su compañera enseguida dejó claro que su personaje ha quedado precioso. Las críticas no le han llegado aún, según cuenta entre risas, pues su voz es difícilmente reconocible en el personaje al que dobla: Alfonso, un tierno elefante enamorado que pese a tener pocas apariciones, es vital para la trama.

Andrea y su conexión con Bono (y con LOS40)

Una de las tramas más potentes de esta secuela es la protagonizada por Clay Calloway, un león retirado tras un fatídico suceso en su vida al que Buster Moon quiere llevar de vuelta a los escenarios. Y el que pone voz -y música- a este artista no es otro que Bono, el líder de U2… Del que Andrea es tremendamente fan.

Gracias a LOS40 Music Awards pudo conocerle en persona, y le pidió un autógrafo en el brazo. Ella, sin perder ni un segundo, se lo tatuó para poder tener siempre el recuerdo; y ahora sus personajes están íntegramente conectados en la trama. "Es surrealista, me parece que es el destino", comentó. Además, amenaza con cumplir expresamente lo que su personaje hace en la película: ir a buscarle si deja la música para convencerle de que vuelva a los escenarios.

Y de ese escenario ficticio pasan al más grande de nuestro continente, el de Eurovisión. Ambos consideran a Rigoberta Bandini una excelente apuesta para Turín 2022, y van con ella al 100%. Si será ella la que finalmente opte al micrófono de cristal es aún un misterio, aunque queda claro que tanto Bandini como estos dos youtubers se lo han pasado en grande doblando la película.

¡CANTA! 2 se estrena el 22 de diciembre en cines