Joana, la hija de Buenafuente, irrumpe en el final de ‘Late Motiv’ y emociona a sus padres

Llegó el momento de decir adiós a uno de los programas más queridos de la televisión: Late Motiv. Andreu Buenafuente ha cerrado una etapa este jueves, 23 de diciembre, en Movistar+. El cómico presentó ayer su último programa y ni Pedro Sánchez quiso perdérselo. Y es que el presidente del Gobierno intervino en directo a través de zoom. “Has hecho muchos chistes de mí y ahora es mi turno”, dijo Pedro delante de la cámara.

Andreu, emocionado, dedicó unas palabras a los seis años que lleva frente el late: “Cuando era más joven y más tonto solía dar un discursito, pero he aprendido que el trabajo que haces ya habla por ti. Hace falta menos épica y más corazón. Y en el corazón me llevo seis años en los que me volví a enamorar de este oficio, miles de risas y a mis compañeros”

La hija de Buenafuente llega a plató

Pero el momento más emocionante de la noche, sin duda, fue la gran sorpresa que recibió en plató el presentador. Y es que no se lo esperaba para nada. Joana, la hija que tiene en común con su pareja Silvia Abril, irrumpió en plató. Lo hizo vestida como uno de los personajes más famosos del programa, normalmente interpretado por su madre: la niña de Shrek.

La pequeña apareció corriendo y se tiró a los brazos de su padre, quien la abrazó atónito. “Esto no lo vi venir”, dijo el presentador ante los espectadores. Joana, como una invitada más, se ha sentado en el sofá de los entrevistados.

Ha sido entonces cuando la niña ha explicado por qué ha decidido acudir hoy a sustituir a su madre: “La mamá está confinada y es el último programa y esto no se va a terminar así, así que vengo aquí a sustituir a mamá”. En ese momento ha entrado Silvia Abril a través de una videollamada. La cómica, con el árbol de Navidad detrás, le ha contado a Andreu que la niña de Shrek tenía que estar de alguna manera en el final del programa. “¿En qué momento pensaste que era bueno perder la custodia de nuestra hija?”, bromeó Buenafuente.

Buenafuente tiene aún mucho futuro. Joana Buenafuente al menos.



El apoyo familiar

Ha sido entonces cuando Buenafuente ha querido agradecer a su mujer y a su hija todo el apoyo que ha recibido durante estos años de ellas. De hecho, la familia se mudó de Madrid a Barcelona una temporada debido al trabajo de Andreu: “Sin vosotras no lo hubiera conseguido nunca”.

Joana ha aprovechado el momento para dar un consejo a su padre: “Papá, yo te aconsejo, te lo repito muchas veces, el humor inteligente, por favor”. Silvia, al otro lado de la cámara, mientras su hija hacía el chiste se emocionaba.

Sin duda, este momento ya forma parte de la historia de la televisión. Y es que la familia Buenafuente-Abril nos ha hecho sonreír siempre.